Villarreal, Pau Navarro attacca i tifosi: "Stadio vuoto al 75' è inaccettabile. Altrove non è così"

La sconfitta casalinga contro l'Espanyol lascia strascichi pesanti in casa Villarreal. Lo 0-1 maturato a La Cerámica contro una squadra impegnata nella lotta per non retrocedere ha confermato le difficoltà del Sottomarino Giallo davanti al proprio pubblico, ma nel post-partita a fare rumore sono state soprattutto le parole di Pau Navarro. Il difensore classe 2007, prodotto del settore giovanile e appena diciannovenne, non ha gradito l'atteggiamento di una parte dei sostenitori, che ha iniziato ad abbandonare lo stadio quando mancava ancora parecchio al fischio finale. "È inaccettabile che lo stadio fosse vuoto al 75° minuto", ha dichiarato ai microfoni di Movistar Plus.

Pau Navarro: "Negli altri stadi i tifosi ci spingono negli ultimi minuti"

Il giovane difensore ha chiesto maggiore compattezza tra squadra e ambiente, senza comunque sottrarre i giocatori alle proprie responsabilità: "Dobbiamo restare uniti, abbiamo bisogno del supporto dei tifosi. Non possiamo permettere che lo stadio sia vuoto al 75° minuto. Dobbiamo dare il massimo tutti insieme, è questo che fa la differenza". Navarro ha poi fatto un confronto con quanto accade lontano da La Cerámica: "Quando si gioca in altri stadi, negli ultimi minuti i tifosi ci spingono davvero, e qui dobbiamo essere forti. Dobbiamo iniziare pretendendo il massimo da noi stessi in campo". Parole forti, soprattutto considerando la giovane età del difensore, arrivate al termine di un'altra serata complicata per il Villarreal davanti ai propri tifosi.

Il Villarreal continua a faticare a La Cerámica

Il ko contro l'Espanyol ha così alimentato ulteriormente il malcontento intorno alla squadra. Il Villarreal non riesce a trovare continuità nelle prestazioni casalinghe e l'esodo anticipato di una parte del pubblico rappresenta il segnale di un rapporto che attraversa un momento delicato. Navarro, pur sottolineando che la prima risposta deve arrivare proprio dai calciatori, ha indicato nell'unità tra squadra e tifosi uno degli elementi necessari per invertire la tendenza a La Cerámica.