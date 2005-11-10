Chi vince il Pallone d'Oro? Shevchenko: "Forse Kane è un po' più avanti". E parla del Milan

Presente a Londra per la 70esima edizione del Pallone d'Oro, Andriy Shevchenko parla a Dazn a pochi minuti dalla proclamazione del vincitore: "Direi uno tra Kane, Yamal e Mbappe, vediamo chi vincerà. Difficile dirlo, tutti hanno fatto una grande stagione, forse Kane è un po' più avanti di loro due", sottolinea l'ex attaccante del Milan, vincitore del Pallone d'Oro nel 2004.

"Che derby sarà? Molto aperrto come sempre - prosegue Shevchenko in vista di Milan-Inter del 31 ottobre -, il Milan ha vinto con l'Udinese, tre punti molto importanti per il morale del gruppo. Una gara molto bella, combattuta da entrambe le squadre. Amorim? Sta lavorando con la squadra per riuscire e mettere le sue idee in campo. I risultati non sono stati sempre quelli che volevano, ma ha fatto un buon inizio di campionato".