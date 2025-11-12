Vitor Roque vuole prendersi il Brasile: numeri impressionanti e convocazione meritata

Dopo il ritorno nel calcio brasiliano, Vitor Roque si è trasformato in uno dei migliori goleador del Sudamerica. Nell’ultima apparizione con il Palmeiras, il giovane attaccante ha realizzato un gol spettacolare di rovesciata, inutile però a evitare la sconfitta contro il sorprendente Mirassol, rivelazione del torneo, che è costata l'aggancio in vetta del Flamengo.

A soli 20 anni, Roque continua a crescere dopo la non indimenticabile esperienza europea. Negli ultimi 20 incontri del Brasileirão, ha messo a segno 15 gol e 5 assist, con una media di un gol a partita. Questi numeri impressionanti gli hanno aperto le porte della nazionale brasiliana, con la convocazione di Carlo Ancelotti per gli amichevoli contro Senegal (15 novembre) e Tunisia (18 novembre). Il momento d’oro del brasiliano complica la scelta del tecnico italiano per il ruolo di centravanti titolare, dato che giocatori come Cunha, João Pedro o Richarlison non possono vantare - per ora - statistiche simili.

Nel 2025, Roque ha totalizzato 20 gol e 5 assist in 52 partite, diventando il massimo realizzatore del Palmeiras e il secondo miglior marcatore del Brasileirão con 16 reti, dietro a Kaio Jorge e Arrascaeta, a quota 17. L’ultima settimana è stata eccezionale: due reti contro il Santos e una contro il Mirassol, oltre alla chiamata in nazionale, dove è stato la grande novità nella lista del CT italiano. Il suo debutto con la Canarinha risale al 25 marzo 2023 contro il Marocco; ora arriva alla al picco della forma, pronto a mettersi in mostra e a rendere complicata la scelta del centravanti in vista del Mondiale 2026.