Viviano: "Non capisco come Goncalves non possa giocare in questa Fiorentina"

Emiliano Viviano, intervenuto come ogni settimana su Radio FirenzeViola nello speciale "Uno di Noi" di "Chi si compra", ha analizzato la situazione della Fiorentina dopo la vittoria di lunedì col Sassuolo. "Io ho visto sempre le stesse cose, poi c'è la qualità e stavolta abbiamo raccolto ciò che altre volte non avevamo raccolto. Restano i dubbi sull'incostanza, ma questa rimane comunque una squadra forte", ha esordito l'ex portiere viola.

Tutte le parole di Viviano

Sui cambi: "Per me si potevano fare prima, non capisco come Gonçalves non possa giocare in questa squadra. Su Oulai al posto di Fagioli già capisco di più, ma il portoghese ha qualità che nessuno ha, ha giocate, gol. I problemi restano anche in difesa, ma a questo punto preferisco avere qualità in avanti per fare gol".

Su Njie: "È un bel giocatore, non ci sono dubbi, quando la gara si mette avanti dietro fa la differenza. Io Pedro Gonòalves lo farei anche giocare con Njie, questa è una squadra che dietro fa fatica mentre davanti i giocatori li ha, anche Pellegrino è stato massacrato ma è forte, riceve pochi cross. Io ripeto, vorrei veder Pedro Gonçalves in campo".

Sulla continuità che manca ai viola: "La Fiorentina avrà una serie di partite più abbordabili. Avessimo vinto con Torino e Genoa saremmo in una posizione più congrua. Io dall'inizio della stagione dubbi ne avevo, mi aspettavo delle difficoltà dovuti ai cambi, anche se non tutte queste difficoltà. Questa vittoria potrebbe essere un toccasana importante. I giocatori però ci sono e ti porteranno fuori da questa situazione". I

Sulla mancata uscita di De Gea sul gol di Lauriente: "Di base siamo nel limite che lui ha sempre avuto, non è mai stato bravo nelle uscite. Forse poteva arrivarci ma non mi sento di dire che il gol è colpa sua".

Sulla prova di Fagioli col Sassuolo: "Non ha fatto una buona gara ma mi preoccupa poco perché con Vanoli è sempre stato tra i migliori. Sul primo gol subito però Jimenez dove va? Si è alzato in anticipo perché ce l'ha come indole. Il difensore lì deve pensare a difendere, Dragusin stesso deve stare con Lauriente. Il difensore deve sempre pensare negativo".

Su cosa si aspetta dalla sfida alla Juventus: "Per me la Juventus è una squadra forte che è stata sprecona in attacco. Per me è una squadra da attaccare ogni volta che c'è la possibilità. Se ci facciamo schiacciare andiamo in sofferenza. Abbiamo tutte le qualità per metterli in difficoltà".

Su cosa pensa di Vanoli che ha detto che Ndour si è seduto dopo il gol da centrocampo con l'Italia U21: "Per me alcuni allenatori avrebbero bisogno del tutor. Un tecnico per me deve sempre difendere la squadra. Per me tanti sottovalutano questo aspetto e in un'epoca come questa non lo capisco, questo aspetto dovrebbe essere allenato. Mourinho per dire era sempre preparato, così come Allegri. Tutte le cose dette poi arrivano dentro lo spogliatoio e se ne discute".

Se pensa che Vanoli trasmetta paura alla squadra: "Viene da quel tipo di idea di gioco li, molto contiana, grande gamba e transizione. Per me avesse potuto decidere lui il mercato non avrebbe preso quei giocatori li. La squadra però ha giocatori importanti arrivati in estate e che sanno giocare al pallone, quindi l'indirizzo deve essere quello".

Su come valuta la prestazione di Mastantuono: "Io sono stanco di dirlo: sbaglia alcune scelte, se non lo facesse sarebbe titolare al Real Madrid, ma per me è un fuoriclasse assoluto e un giocatore fantastico".