Gli assi di Spalletti, Tuttosport: "Yildiz, Vlahovic, Boga: attacco alla Champions"
Oggi in prima pagina su Tuttosport si parla del derby milanese, ma soprattutto della Juventus con questo titolo in taglio alto: "Yildiz, Vlahovic, Boga: attacco alla Champions". La Roma cade cade a Genova: Juve a -1 dal 4° posto. Le magie di Kenan, il recupero di Dusan e i numeri di Jeremie sono gli assi di Spalletti per la volata finale. Caso David, sfiduciato e in crisi: si va verso l'addio, si fa vivo il Lione.
Si parla anche dell'altra metà della città, ecco il titolo proposto: "Salvezza e contratto con il Toro, L'ora del Ché". Adams può tornare titolare col Parma e Petrachi punta a prolungare l'accordo. Lo sciopero del tifo continua: il club ci prova con i biglietti scontati.
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Allegri non sbaglia un colpo: Milan mai ko con le big. Doppio 1-0 all'Inter e cinque vittorie su nove
