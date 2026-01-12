Voci su Bernardo Silva per il Como, nel 2023 Fabregas ne aveva parlato. Ecco come

Ci sono voci che accostano Bernardo Silva (31 anni) a un futuro nella nostra Serie A. Alla fine della stagione scade il contratto del fantasista portoghese con il Manchester City e il prossimo 30 giugno quindi potrebbe chiudersi l'era in celeste del classe '94, che gioca agli ordini di Guardiola ormai da 9 anni, dal 2017.

Ieri sera negli studi di Sky Sport l'ex attaccante Paolo Di Canio, oggi opinionista dell'emittente, ha rilanciato le voci di un possibile approdo in Serie A di Bernardo Silva, sostenendo di aver ricevuto indicazione da una fonte inglese che l'arrivo del portoghese in Italia potrebbe avvenire già a gennaio. Quali sono le squadre più plausibili per lui? Nelle ultime settimane sono emerse voci di Juventus, ma secondo Di Canio una soluzione ideale sarebbe rappresentata dal Como.

In tal senso riemergono oggi delle parole di Cesc Fabregas che nel 2023, quando era già allenatore del Como, parlava proprio di Bernardo Silva come tipologia di calciatore che prenderebbe dalla Premier League: "Se dovessi scegliere un giocatore dalla Premier, è difficile dirlo ma sono un grande fan di Odegaard dell'Arsenal e di Bernardo Silva del Manchester City. Questo tipo di giocatori che continuano a crescere anno dopo anno, mi ci identifico molto per il tipo di caratteristiche. La Premier è il miglior campionato del mondo, ci sono talmente tanti nomi che non rimane che godersi il calcio e i campioni che ci sono".