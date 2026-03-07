Bernardo Silva, addio al Manchester City a fine stagione. In estate super affare a costo zero

Pep Guardiola deve tenersi ben saldo, perché tra un paio di mesi uno dei cardini fondanti del suo Manchester City dirà addio. Questo secondo quanto rivelato da MARCA, noto quotidiano spagnolo: il centrocampista portoghese, in scadenza di contratto in estate, non ha intenzione di prolungare la sua permanenza a Etihad Stadium e si svincolerà dai citizens.

Il centrocampista portoghese, che continua a essere un titolare inamovibile per l'allenatore spagnolo, sembra stia affrontando i suoi ultimi mesi con la maglia del City. Al momento, come riferito, non ci sono trattative in corso per il rinnovo e dunque Bernardo Silva dirà addio al completamento della sua nona stagione in Premier League. Finora ha collezionato 445 partite, segnando 42 gol e fornendo 34 assist. Il jolly di Guardiola si sta confermando anche in questa annata, nonostante i suoi 31 anni e ha già giocato 2.782 minuti tra tutte le competizioni, con un bottino di 2 reti e 5 assist.

Dunque Bernardo Silva si appresta a diventare una delle occasioni imperdibili a costo zero del prossimo mercato estivo. Diversi club sono già alla finestra, uno su tutti il Benfica - dov'è cresciuto fin dai primi calci al pallone nelle giovanili della società portoghese -, così come il Barcellona di Flick. Sirene anche dall'Arabia Saudita, che si candida come una delle grandi pretendenti per assicurarsi il maestro portoghese di 31 anni.