Sassuolo, Cristian Volpato non va neanche in panchina contro il Parma: il motivo
Fastidio muscolare per Cristian Volpato. L'attaccante del Sassuolo, atteso dal 1' nella formazione che alle 15 sfiderà il Parma tra le mura del Mapei, non è neanche in panchina. Nell'attacco neroverde giocano Fadera e Laurienté con Pinamonti al centro.
Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Parma
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Doig; Lipani, Matic, Thorsvedt; Fadera, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Candé, Cheddira, Skjellerup, Moro, Odenthal, Macchioni, Barani, Vranckx, Iannoni, Pierini, Koné. Allenatore: Grosso.
PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen, Oristanio, Pellegrino, Ondrejka. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Estevez, Almqvist, Lovik, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Britschgi, Cardinali, Djuric, Cutrone, Troilo. Allenatore: Cuesta.