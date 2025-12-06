Marsiglia, altro passo falso col Lille. Weah: "Ha fatto male. Ci assumiamo le responsabilità"

L'Olympique Marsiglia ha perso l’ennesima occasione di agguantare la testa della Ligue 1. Rispetto al pari col Tolosa, però, i Pocheens sono cascati male nel big match contro il Lilla che ha aperto la 15ª giornata del campionato. La truppa di Roberto De Zerbi è uscita sconfitta, seppur di misura, fuori casa a causa del gol di Ethan Mbappé - fratello minore di Kylian del Real Madrid - su uscita rovinosa di Rulli.

Un controllo e la palla spostata sul mancino per appoggiare in rete l'1-0 fatale per le speranze dell'OM di accaparrarsi il primo posto in classifica, e oggi rischia di assistere alla fuga di PSG e Lens. Al termine della partita, l'esterno offensivo Timothy Weah ha lasciato intravedere tutta la sua frustrazione: "Non siamo riusciti a trovare una soluzione, e questo ci ha fatto male", le parole rilasciate ai microfoni di BeIN Sports.

"Dopo l’intervallo abbiamo cambiato qualcosa, ma non è stato sufficiente. Non siamo riusciti a segnare, ci assumiamo la responsabilità della sconfitta", la sincerità del giocatore ceduto dalla Juventus in estate in prestito con obbligo di riscatto. "Sarà una notte difficile per noi, ma bisogna andare avanti. Il Lille è stato migliore di noi, se lo merita. Ma è così, dobbiamo reagire in fretta: lo faremo per la Champions League, rialzeremo la testa".