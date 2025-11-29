Yildiz predestinato: raggiunge Anastasi tra i migliori marcatori under 21 della Juventus
Un nome, una sentenza. Si scrive Kenan Yildiz, il numero 10 della Juventus che ha totalmente portato dalla sua parte e da quella di Luciano Spalletti la partita contro il Cagliari. Finiti sotto col punteggio per la rete di Sebastiano Esposito al 26', infatti, il gioiellino turco ha prima trovato la parità con un gol lesto appena un giro d'orologio dopo lo svantaggio, per poi chiudere i conti allo scadere del primo tempo con un diagonale imprendibile per Caprile.
Match finito 2-1 per la Vecchia Signora, che si è aggiudicata così la seconda vittoria di fila dopo quella in Champions League. Nel frattempo Yildiz stabilisce un record: con la doppietta personale contro il Cagliari, il classe 2005 ha agganciato Pietro Anastasi al settimo posto dei migliori marcatori della Juventus in Serie A prima di compiere i 21 anni.