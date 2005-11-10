Youth League, crollo del Napoli in casa del Villarreal: finisce 5-0 per la squadra di Reina
Pierpaolo Matrone
Pomeriggio da dimenticare per il Napoli Under 19 nella seconda giornata di Youth League. La formazione allenata da Antonio Nocerino cade 5-0 al "Mini Estadi de la Ciudad Deportiva" contro il Villarreal guidato dal grande ex azzurro Pepe Reina. Un risultato pesante che lascia il Napoli ancora fermo a zero punti dopo due giornate, considerando anche la sconfitta rimediata all'esordio contro l'Arsenal. Protagonista assoluto dell'incontro Garcia Palomar, autore di quattro delle cinque reti degli spagnoli.
Villarreal subito avanti, poi comincia lo show di Garcia Palomar
La partita si mette immediatamente male per gli azzurrini. Dopo appena sei minuti Martinez sblocca il risultato con un sinistro dal limite, sfruttando il pallone rasoterra servito dalla bandierina da Rodriguez. Al 15' arriva già il raddoppio: Martinez questa volta veste i panni dell'assist-man e il suo cross viene trasformato in gol da Garcia Palomar. Poco prima dell'intervallo la situazione si complica ulteriormente per il Napoli, costretto a proseguire in inferiorità numerica per l'espulsione di Zappala dopo un contatto con un avversario.
Napoli in dieci, Garcia Palomar completa il poker
Sotto di due reti e con un uomo in meno, nella ripresa la squadra di Nocerino prova inizialmente a contenere il passivo, ma il Villarreal riesce progressivamente a dilagare. Garcia Palomar trova altre tre reti, completando così il suo personale poker e fissando il risultato sul definitivo 5-0. Per il Napoli arriva quindi un'altra battuta d'arresto europea dopo quella con l'Arsenal: due partite e ancora nessun punto conquistato in questa edizione della Youth League.