Atletico Madrid, lutto per Koke: ha perso la madre, minuto di silenzio con il Manchester United

Stasera la sfida fra Atletico Madrid e Manchester United. Fra le fila dei Colchoneros potrebbe esserci una defezione dell'ultimo minuto, ma non dovuta a motivazioni fisiche, bensì a questioni familiari. Se da un lato il Cholo Simeone sembra pronto a puntare su Julian Alvarez in attacco, in mediana potrebbe infatti mancare Koke.

Il centrocampista ha infatti perso la madre nella notte. La grande bandiera esposta fuori dallo stadio è ora posta a mezz'asta e nella sfida di oggi è stato disposto un minuto di silenzio, con applausi in suo omaggio e lutto al braccio per le due squadre.

Qualora effettivamente dovesse mancare dunque, Koke dovrebbe rimandare la 750^ partita con la maglia dei Colchoneros. Lutto anche per suo fratello, che a sua volta fa parte del club biancorosso, lavorando nello staff tecnico dell'allenatore.

Il comunicato dell'Atletico sul lutto

Questo il comunicato del'Atletico Madrid: "Stasera, prima dell'inizio della partita contro il Manchester United, si osserverà un minuto di silenzio in memoria di Doña Ana Merodio Borja, madre del nostro capitano, Koke, e Borja Resurrección, il secondo allenatore della Juvenil A, che è morto questa mattina a Madrid. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Riposa in pace", si legge nella nota.