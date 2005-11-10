Milan, solo 8 minuti per Comotto e Camarda: in estate li volevano 6 club, ecco quali

Gerry Cardinale aveva dato ampie garanzie a Christian Comotto e Francesco Camarda sul loro impiego, ma i due calciatori del Milan per il momento hanno trovato pochissimo spazio in questa stagione: il centrocampista non è sceso in campo neanche per un minuto, l'attaccante ne ha invece collezionati solo 8, motivo per cui è chiaro che un ragionamento in vista di gennaio dal loro agente Giuseppe Riso potrebbe essere fatto.

Mezza Serie A li voleva

Matteo Moretto nel corso di un video su YouTube ha svelato come in estate molti club abbiano tentato di convincere il Milan a cederli. Su Comotto infatti si erano mossi Genoa, Parma e Bologna, che lo avrebbero prelevato in prestito, mentre la Juventus era seriamente intenzionata a comprarlo. A bloccare sul nascere ogni trattativa è stata proprio la società rossonera.

Camarda invece aveva molti estimatori, in particolar modo era richiesto per una soluzione a titolo temporaneo da Atalanta e Fiorentina. Sarri e Grosso, allora sulla panchina dei viola, erano disposti di conseguenza anche a orientare il mercato in un certo modo pur di concedergli dei minuti in campo, convinti che potesse essere importante per la propria squadra. Le cose però sono andate diversamente e adesso spetta ad Amorim valorizzarli a dovere.