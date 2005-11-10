Pineto-Reggiana, fissato il recupero dopo l'interruzione: si gioca martedì 20 ottobre
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:18Serie C
autore Daniel Uccellieri
13.10.2026 17:18Serie C
Pineto-Reggiana riprenderà martedì 20 ottobre alle 15:30 dal 71', con i padroni di casa avanti 2-0.
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La gara tra Pineto Calcio e Reggiana sarà recuperata martedì 20 ottobre alle ore 15:30. La sfida era stata interrotta lo scorso sabato al minuto numero 71 per l'impraticabilità del terreno di gioco sul punteggio di 2-0 in favore dei padroni di casa.
I titoli di accesso già acquistati per la gara, interrotta dopo la prima parte di gioco, resteranno validi anche per la data del recupero.
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