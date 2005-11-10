Perché il Napoli ha potuto inserire Giovane nella lista UEFA nella giornata di ieri

"Sono contento per il rientro di Giovane di sabato. Ha fatto mezz'ora buona, ha fatto un assist. È un giocatore dall'enorme potenzialità. Poi, visto che avevamo due infortuni di cui Favasuli quello più lungo, ho preferito toglierlo dalla lista Champions e mettere dentro Giovane che è un giocatore che ci può dare". Così nella giornata di ieri in conferenza stampa l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha annunciato un cambio nella lista UEFA in vista della sfida di stasera contro il Villarreal, gara valida per la seconda giornata della 'Fase Campionato' di Champions League. Infortunato fino alla maxi-sosta, il calciatore brasiliano classe 2003 ha debuttato sabato contro il Frosinone prendendo il posto al 72esimo di Noa Lang e stasera potrebbe partire dall'inizio proprio a discapito dell'olandese.

Giovane è sbarcato a Napoli a gennaio

Trasferitosi a Napoli lo scorso gennaio, acquistato dall'Hellas Verona per due milioni di euro più 18 di bonus, l'attaccante di Santa Bárbara d'Oeste, comune brasiliano dello stato di San Paolo, un anno fa di questi tempi muoveva i suoi primi passi in Serie A. Ventuno presenze e tre gol col club scaligero, numeri e prestazioni che gli sono valsi la chiamata di un Napoli in cui, fin qui, ha sempre giocato pochissimo. Perché doveva ambientarsi, perché non è mai stato una prima scelta di Antonio Conte e, infine, anche per problemi fisici.

Da sabato per Giovane potrebbe però esser iniziata una storia diversa e stasera potrebbe addirittura partire titolare. Sarebbe la prima volta in stagione, la quarta da quando s'è trasferito al Napoli. Ma com'è stato possibile per il club partenopeo inserirlo in rosa anche in Europa dopo aver deciso di escluderlo al momento della compilazione delle liste?

Perché il Napoli ha potuto inserirlo il 12 ottobre in lista UEFA

Il cambio è possibile grazie al cambio di regolamento operato nella scorsa stagione dalla UEFA, nel corso del Comitato Esecutivo dell'11 settembre 2025: "Il Comitato Esecutivo ha approvato una modifica al regolamento delle competizioni UEFA maschili per club 2025/26 per consentire la sostituzione temporanea di massimo di un giocatore di movimento che abbia rimediato un infortunio o malattia a lungo termine durante la fase a gironi e fino alla sesta giornata di campionato inclusa. La motivazione alla base di questa modifica è garantire che le liste delle squadre non vengano ingiustamente ridotte e che i giocatori siano tutelati da un carico di lavoro aggiuntivo".

Lo stop deve essere quantificato nella durata di due mesi e nel caso del Napoli è quello rimediato con l'Under 21 da Costantino Favasuli. L'esterno azzurro arrivato questa estate dal Catanzaro nella sfida contro i pari-età dell'Armenia ha rimediato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Un infortunio che lo costringerà ai box fino a novembre inoltrato. Per un paio di mesi, appunto.