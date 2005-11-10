Serie A, la Flop 20 dopo 6 giornate: la Fiorentina è la squadra più rappresentata

Skorupski e Stulic sono i peggiori giocatori della Serie A per media voto. È la Fiorentina che è la squadra più rappresentata con 4 giocatori, seguono Udinese e Venezia a quota 3; Genoa, Monza e Parma con 2 rappresentanti. Infine Atalanta, Bologna, Lecce e Torino con 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.

1. Lukasz Skorupski (Bologna) 5.00 (4)

2. Nikola Stulic (Lecce) 5.00 (4)

3. Akor Adams (Venezia) 5.33 (6)

4. Luca Ranieri (Fiorentina) 5.38 (4)

5. Víctor Valdepeñas (Fiorentina) 5.38 (4)

6. Diego Carlos (Parma) 5.38 (4)

7. Joël Schingtienne (Venezia) 5.40 (5)

8. Simon Sohm (Venezia) 5.40 (5)

9. Radu Dragusin (Fiorentina) 5.42 (6)

10. El Bilal Touré (Parma) 5.42 (6)

11. Alessandro Marcandalli (Genoa) 5.50 (6)

12. Eddy Kouadio (Monza) 5.50 (6)

13. Enzo Ebosse (Udinese) 5.50 (6)

14. Djibril Sow (Genoa) 5.50 (5)

15. Vakoun Bayo (Udinese) 5.50 (5)

16. Unai Gómez (Udinese) 5.50 (5)

17. Gvidas Gineitis (Torino) 5.50 (5)

18. Sead Kolasinac (Atalanta) 5.50 (4)

19. Inao Oulaï (Fiorentina) 5.50 (4)

20. Adam Bakoune (Monza) 5.50 (4)