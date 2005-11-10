Giudice Sportivo Serie C, due turni a Rossini del Carpi. Altri tre fermati per una giornata
Daniel Uccellieri
Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni dopo l'ultima giornata di Serie C. Sono quattro i calciatori squalificati, con Matteo Rossini del Carpi che dovrà scontare due turni di stop.
Due giornate a Rossini
La sanzione più pesante è stata inflitta a Matteo Rossini del Carpi, fermato per due gare. Il calciatore è stato sanzionato per aver colpito al volto con il gomito un avversario al 39' del secondo tempo, a gioco in svolgimento. Il gesto non ha provocato conseguenze per il giocatore colpito.
Una giornata per Zuppel, Papazov e Casolari
Una giornata di squalifica per Diego Zuppel del Novara, punito per un intervento con vigoria sproporzionata ai danni di un avversario al 14' del primo tempo.
Stop di un turno anche per Dimitar Papazov del Perugia, che al 6' del primo tempo ha commesso un fallo impedendo una chiara occasione da rete. Fermato per un turno anche Federico Casolari dell'Ostiamare dopo aver raggiunto la quinta sanzione stagione.