Mourinho torna all'Olimpico: "Io e i romanisti non saremo mai nemici. Avversari per 90 minuti"

Jose Mourinho, tecnico del Real Madrid, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Roma di domani, in una gara chiaramente speciale per lui, visto il passato sulla panchina giallorossa: "Tornare all'Olimpico è bello, ma in novanta minuti saremo nemici. Anzi, avversari, non saremo mai nemici io e i tifosi della Roma. Se poi prima della partita la gente mi vorrà fare un saluto speciale abbraccerò i romanisti".

La storia con la Roma magari non è finita come avrebbe voluto?

"Che possiamo fare? È la vita, il calcio. Sarà un'opportunità per sentire l'amore della gente. Cercherò di controllarmi, magari non ci riuscirò, ma per novanta minuti loro vorranno vincere e io vorrò vincere".

Invidia qualcosa a Gasperini?

"No, ma ho tanto rispetto. Da anni fa un lavoro importante nel calcio italiano".

Che avversari pensa di trovare domani?

"Ci siamo preparati per i principi basici della Roma, quelli che abbiamo osservato, ma possono anche fare qualcosa di diverso, perché sanno che quelli con la maglietta bianca non sono una squadra facile. La cosa importante però sarà quello che faremo noi".

Si aspetta un Vinicius carico?

"L'altro giorno ho detto che mi faceva male al cuore vedere Vinicius in questa situazione. Lavora sempre tanto, è felice, ma in questa stagione non ha mai trovato la gioia di essere decisivo. Vedremo se in Champions League riuscirà a essere il vero Vini".