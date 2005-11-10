Venezia, in attesa del tecnico buone notizie per Busio: le ultime sul suo rientro

Venezia, in attesa del tecnico buone notizie per Busio: le ultime sul suo rientroTMW
Daniele Najjar
Giornata calda in casa del Venezia, non solo per il sole che ha scaldato la sede dove la squadra si è riunita nel giorno dell'esonero di Giovanni Stroppa.
In attesa di capire se Davide Nicola sarà come sembra il nuovo allenatore, arrivano buone notizie sul fronte infortunati, almeno per quanto riguarda capitan Gianluca Busio. Procede bene infatti il recupero del giocatore americano, alle prese con l’infortunio riportato durante la gara Venezia-Fiorentina dell’11 settembre. Contro i viola Busio aveva riportato una distrazione intratendinea del bicipite femorale destro.
Il giocatore non vede l'ora di poter tornare ad aiutare i compagni, ma non si correranno rischi inutili e il suo rientro dovrebbe avvenire più verosimilmente contro il Genoa, il 25 settembre. Difficile invece che possa esserci già contro il Napoli, sabato 17.