Zaccagni: "Sono indietro fisicamente dopo un mese di stop. Lazio, la situazione è difficile"

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pareggio per 0-0 col Cagliari. Di seguito le sue dichiarazioni: "Tutti noi e tutto l'ambiente volevamo di più e ci aspettavamo di più da questa stagione. Siamo in una situazione difficile, tra infortuni e l'ambiente. È una stagione sfortunata, ma non dobbiamo abbassare la testa. Ora rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo in settimana per la partita di Torino".

Sul blocco del mercato: "Purtroppo il mercato chiuso in estate è stato un problema per tutti, è stato più difficile lavorare anche per il mister. Ma non è un alibi, anzi. Doveva darci forza per lavorare meglio. Abbiamo lasciato tanti punti in giro, abbiamo fatto partite non all'altezza. Ci troviamo in una situazione che non volevamo. Dobbiamo accettarlo e rialzare la testa".

Sulle sue condizioni: "Sono stato un mese fuori. Ho avuto questo problema muscolare, questa settimana ho lavorato due giorni con la squadra. Ho giocato 85 minuti, sono un po' indietro fisicamente. Nei prossimi giorni cercherò di lavorare bene per preparare la prossima partita".