Zambrotta operato due volte alle gambe: "Forse dovevo intervenire dieci anni fa"

Gianluca Zambrotta, ex difensore di Juventus, Milan e Barcellona e campione del mondo con l'Italia nel 2006, ha affrontato un secondo delicato intervento chirurgico per correggere il varismo agli arti inferiori, una condizione che negli ultimi anni gli aveva provocato dolori sempre più intensi. Come raccontato al Corriere della Sera, l'ex calciatore si è sottoposto all'operazione presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, a un anno di distanza dal primo intervento alla gamba sinistra.

L'intervento al Rizzoli e la riabilitazione

"La gente prima mi riconosceva per le gambe e poi per il resto... Ma io devo pensare alla salute: forse dovevo affrontare l'operazione dieci anni fa e invece ho rinviato. Peraltro la situazione è peggiorata quando ho smesso di giocare", ha spiegato Zambrotta. L'operazione, eseguita dal professor Zaffagnini, ha previsto una doppia osteotomia valgizzante su tibia e femore, accompagnata da un trattamento con cellule staminali. Nello stesso giorno è stato operato anche il padre Alberto, affetto dalla medesima patologia. Attualmente Zambrotta è in convalescenza con tutore e stampelle e si prepara ad affrontare la riabilitazione, con l'obiettivo di tornare allo stadio entro un mese.

Zambrotta elogia il Como: "Nico Paz avrebbe giocato nei miei top club"

Nonostante il periodo lontano dagli stadi, l'ex azzurro continua a seguire il calcio, riservando parole importanti al Como. "È il club della città dove vivo. La società ha fatto un lavoro eccellente. È una squadra di talento che dal 2019 non smette di migliorare", ha dichiarato. Infine, un elogio a Nico Paz: "Con le sue qualità avrebbe trovato posto anche in uno dei top club dove ho giocato io".