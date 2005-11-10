Empoli-Juve Stabia, i convocati di De Giorgio: tre gli indisponibili
Alessandra Stefanelli
La Juve Stabia si prepara ad affrontare l'Empoli nella gara valida per la decima giornata del campionato di Serie BKT. In vista dell'impegno in trasferta, il tecnico De Giorgio ha diramato la lista dei calciatori convocati. Sono 25 i giocatori a disposizione dell'allenatore gialloblù, che dovrà fare a meno di tre elementi della rosa. Non prenderanno parte alla trasferta Nicola Pietrangeli, Romeo Sandrucci e Giulio Scuderi, tutti inseriti nell'elenco degli indisponibili.
Juve Stabia, la lista completa dei convocati
Portieri: Vukovic Ante, Boer Pietro, Vismara Paolo.
Difensori: Ricciardi Manuel, Baldi Matteo, Bellich Marco, Douglas Terrence, Bettella Davide, Gallea Beidi, Maggioni Tommaso.
Centrocampisti: Battistella Thomas, Buglio Davide, Pierobon Christian, Karic Nermin, Perin Daniel, Kumi Justin, Maistro Fabio, Artioli Federico.
Attaccanti: Patanè Nicola, Di Nardo Antonio, Piscopo Kevin, Caccavo Luigi, Candellone Leonardo, Sibilli Giuseppe, Sanà Fernandes.
Indisponibili: Pietrangeli Nicola, Sandrucci Romeo, Scuderi Giulio.