Cremonese, Lordkipanidze: "Giocare allo Zini è un'emozione unica"

Esordio dal primo minuto per Dachi Lordkipanidze, autore di una grande prova nella sfida di campionato vinta contro il Benevento. Ecco le sue dichiarazioni.

Hai esordito da titolare in un ruolo non tuo e contro un avversario abile come Okereke. Come ti sei trovato?

“È stata una partita complicata perché avevo davanti un giocatore molto forte: David è veloce e intelligente, e dietro aveva anche Sernicola che conosco bene. Il mister mi ha provato durante la settimana, ho avuto un po’ di istruzioni e poi in campo è andata bene, ho cercato di mettere in campo queste cose”.

L'esordio allo Zini e la giovane Cremonese

Raccontaci il tuo esordio allo Zini. Sei uno dei tanti giovani che stanno trovando spazio nella Cremo…

“Il mister ha piena fiducia nei giovani, si è visto con tanti giocatori. Si vede dalle partite, da come ci alleniamo e da come ci prepariamo. Questo ci stimola a fare meglio e dare sempre di più. Anche la scorsa partita è stata incredibile, l’assist è stato molto importante per me che ho vissuto un periodo difficile, mi ha dato grande emozione. Lo Zini è fantastico, giocare qui è un’emozione unica. Ringrazio tutti i tifosi per essere sempre con noi nonostante le difficoltà che abbiamo avuto e dalle quali ci stiamo tirando fuori con tanto duro lavoro”.

Oggi avete chiuso con tanti under in campo. Come vivi nello spogliatoio questa Cremo giovane?

“Si vive molto bene, siamo un grande gruppo. Trovarmi in campo con ragazzi con cui ho condiviso un percorso in Primavera è molto emozionante, penso a Lottici e Stuckler. Alla fine il nostro obiettivo era arrivare in prima squadra e avercela fatta significa tanto”.

Pensi che la leggerezza di voi ragazzi abbia trascinato il resto del gruppo?

“Non lo so, penso che il gruppo sia rimasto sempre concentrato e sul pezzo. Abbiamo avuto un periodo con due sconfitte, ma il gruppo c’è sempre stato, tra giovani e grandi ognuno ha messo del suo e si è sacrificato. Stiamo creando qualcosa che può diventare importante”.