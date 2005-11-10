Milan incubo di Chivu: è l'unica squadra in Italia che non ha mai battuto con l'Inter

Milan incubo di Chivu: è l'unica squadra in Italia che non ha mai battuto con l'InterTMW
Alessio Del Lungo
Il Milan si conferma la bestia nera di Cristian Chivu. L'Inter esce sconfitta anche da questo derby e allunga la striscia negativa nelle stracittadine, con il tecnico nerazzurro che perde così il terzo match contro i rossoneri in altrettante sfide da quando siede sulla panchina del club di Viale della Liberazione. Una sorta di maledizione, visto che comunque almeno un successo da agosto 2025 a oggi lo ha ottenuto contro chiunque ha incrociato in Italia.
Un dato negativo quasi impressionante
Il 22 aprile 2024 l'Inter vinceva il suo 20° Scudetto a San Siro in faccia al Milan, poi da quel momento è successo qualcosa nella testa dei nerazzurri, che non hanno più saputo esorcizzare i rivali: nelle 8 partite successive sono arrivati solamente 2 pareggi e 6 ko. Un trend che deve per forza di cose essere invertito perché, se è vero come ha ribadito Chivu che non era decisiva per il titolo, è altrettanto corretto sottolineare che iniziare una stagione sapendo di perdere entrambi i derby non è il massimo.
Una condizione fisica preoccupante
Quello che è balzato agli occhi è il modo in cui l'Inter ha affrontato il Milan. Al di là delle scelte discutibili e di un modulo praticamente mai utilizzato prima che Chivu ha deciso di schierare oggi, i nerazzurri sono apparsi in difficoltà dal punto di vista dell'intensità, proprio come mercoledì a Venezia. Allora 2 autogol nascosero i problemi, adesso invece Moreira e compagni li hanno accentuati.