Milan incubo di Chivu: è l'unica squadra in Italia che non ha mai battuto con l'Inter

Il Milan si conferma la bestia nera di Cristian Chivu. L'Inter esce sconfitta anche da questo derby e allunga la striscia negativa nelle stracittadine, con il tecnico nerazzurro che perde così il terzo match contro i rossoneri in altrettante sfide da quando siede sulla panchina del club di Viale della Liberazione. Una sorta di maledizione, visto che comunque almeno un successo da agosto 2025 a oggi lo ha ottenuto contro chiunque ha incrociato in Italia.

Un dato negativo quasi impressionante

Il 22 aprile 2024 l'Inter vinceva il suo 20° Scudetto a San Siro in faccia al Milan, poi da quel momento è successo qualcosa nella testa dei nerazzurri, che non hanno più saputo esorcizzare i rivali: nelle 8 partite successive sono arrivati solamente 2 pareggi e 6 ko. Un trend che deve per forza di cose essere invertito perché, se è vero come ha ribadito Chivu che non era decisiva per il titolo, è altrettanto corretto sottolineare che iniziare una stagione sapendo di perdere entrambi i derby non è il massimo.

Una condizione fisica preoccupante

Quello che è balzato agli occhi è il modo in cui l'Inter ha affrontato il Milan. Al di là delle scelte discutibili e di un modulo praticamente mai utilizzato prima che Chivu ha deciso di schierare oggi, i nerazzurri sono apparsi in difficoltà dal punto di vista dell'intensità, proprio come mercoledì a Venezia. Allora 2 autogol nascosero i problemi, adesso invece Moreira e compagni li hanno accentuati.