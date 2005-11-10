La Roma fa vedere le streghe all'Udinese: manita giallorossa (2-5), notte fonda per i friulani

La Roma conquista tre punti importantissimi al Bluenergy Stadium grazie ad un primo tempo stratosferico. La squadra di Gasperini si impone per 5-2 sull'Udinese e si porta a -1 dalla vetta della classifica in attesa delle gare di Inter e Lazio.

Le scelte dei tecnici

Runjaic affida il reparto offensivo a Davis che è supportato alle spalle da Zaniolo ed Ekkelenkamp. A centrocampo con Karlstrom gioca Miller mentre Vojvoda e Kamara sono gli esterni. In difesa davanti ad Okoye spazio ad Abankwah, Kabasele e Palma. Risponde Gasperini con il tradizionale 3-4-2-1 con Gollini fra i pali, Ghilardi, Ndicka e Hermoso in difesa. A centrocampo spazio a De Roon e Cristante con Molina e Wesley esterni. In attacco Malen sarà innescato da Soulé e Mora.

Super Roma, Udinese annichilita

Il primo squillo è dei padroni di casa con una conclusione di Miller che viene neutralizzata in due tempi da Gollini. Al decimo minuto si sblocca già il match con Cristante che effettua un gran colpo di testa su traversone di Wesley. La risposta della squadra di Runjaic arriva al 25’ con Vojvoda che converge verso il centro e calcia in porta, Gollini blocca sicuro il pallone. 120 secondi più tardi i giallorossi accarezzano la gioia del raddoppio con Soulé che, a tu per tu con Okoye, coglie il palo. Ma la grande occasione capita sui piedi di Malen che, di nuovo tutto solo davanti al numero 1 bianconero, si vede neutralizzare il primo tiro e poi la ribattuta coglie la traversa. Dopo la mezz’ora i capitolini si scatenano prima con Mora, abile a sfruttare un assist di Cristante e poi con Soulé che innesca Malen, abile a superare ancora un incolpevole Okoye. Il poker non tarda ad arrivare e sugli sviluppi di un corner, Ndicka svetta più in alto di tutti e timbra il 4-0. Sul ribaltamento di fronte c’è gloria anche per Gollini che compie una parata strepitosa sul colpo di testa di Palma.

I friulani tornano in partita, Ghilardi li allontana

L’Udinese entra con il piglio giusto nel secondo tempo, anche se il risultato è ormai compromesso. Miller conclude dalla distanza, Gollini respinge e sul pallone si avventa Zaniolo che gonfia la rete. La Roma torna a spingere con Molina che guadagna il fondo e mette un pallone per Malen che però non riesce nel tap in vincente. La squadra di Gasperini allenta un po’ la pressione e i friulani dimezzano lo svantaggio con Palma, bravo con un piattone in area a superare Gollini. I padroni di casa ci credono adesso e con Unai Gomez vanno vicini al terzo gol ma la sua conclusione di precisione termina di un soffio sul fondo. Nel recupero Ghilardi con una conclusione potente sotto la traversa chiude i giochi firmando il 5-2 finale.