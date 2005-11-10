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Inter, Barella: "Approccio problema evidente per noi. Essere i più forti non basta"

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Antonello Gioia
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Antonello Gioia
Oggi alle 23:25Serie A
31.10.2026 23:25Serie A
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Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Inter, sfida valida per la decima giornata di Serie A.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Inter, sfida valida per la decima giornata di Serie A e terminata 3-1 per i padroni di casa. Segui in diretta le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro con il live testuale su TMW.

Cosa è mancato? L'approccio?

"Sicuramente, se parliamo di questo, è un po' da inizio anno che ci manca l'approccio ideale alle partite. In questo momento è una criticità evidente per noi. Poi è vero che in tante occasioni abbiamo dimostrato la nostra forza, magari uscendo alla distanza nel secondo tempo o comunque nel momento in cui riusciamo a sbloccarci, ma è chiaro che non tutte le partite vanno in quella direzione. Non si può pensare di replicare sempre lo stesso copione, soprattutto quando affrontiamo un calendario fitto con impegni ogni tre giorni. La stanchezza, sia fisica che mentale, comincia a farsi sentire pesantemente, e dobbiamo imparare a gestire meglio le gare senza essere costretti a portarle tutte in bilico fino al novantesimo".

C'è la sensazione che, qualunque cosa facciate, il Milan prevalga nei derby?

"Diciamo che io l'ho vissuta anche al contrario. Ho fatto tante vittorie di seguito nel derby e quindi non so se sia una cosa ciclica, però sicuramente è una partita che negli ultimi anni, nell'ultimo tempo, non affrontiamo nel migliore dei modi. Ci sono stati derby in cui abbiamo giocato bene e abbiamo perso, in cui abbiamo giocato male e magari abbiamo pareggiato, però siamo troppo altalenanti nei derby e in questo momento anche in partite importanti che, anche se abbiamo portato a casa, comunque dovevamo fare meglio".

Avete ancora la voglia feroce di dimostrare di essere i più forti?

"Il fatto di essere la più forte a volte non basta, perché ci è capitato anche altre volte di essere magari la squadra più forte o quella indicata da tutti come la più forte, però poi alla fine non abbiamo vinto. Quindi in questo momento, secondo me, più della nostra forza ci dobbiamo concentrare su qualcos'altro. È vero che se riguardiamo le ultime partite molti gol arrivano su errori individuali, e quelli dobbiamo migliorarli noi, cioè ognuno di noi, perché poi purtroppo gli errori individuali vanno contro la squadra. Però come squadra dobbiamo migliorare un po' nella solidità, che è la cosa che ci ha sempre contraddistinto, che ci ha fatto giocare la finale di Champions, ci ha fatto vincere lo scudetto, e forse in questo momento non siamo la nostra miglior versione. Quindi dobbiamo lavorare su questo. Abbiamo ancora voglia di vincere, sicuramente, perché questa è la cosa che ci fa andare al campo tutti i giorni e comunque ci crea degli stimoli, però dobbiamo migliorare".

Fonte: dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia

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