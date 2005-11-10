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Sampdoria-Entella 2-0, le pagelle: Begic scatenato, Tiritiello sfortunato

autore
Andrea Scozzafava
Oggi alle 22:05Serie B
autore Andrea Scozzafava
31.10.2026 22:05Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

La Sampdoria rialza la testa e torna a sorridere al "Ferrari", superando 2-0 la Virtus Entella nel derby ligure. Ad aprire le marcature è l'autorete di Tiritiello al 23’, propiziata da Gartenmann su uno schema da palla inattiva. Il raddoppio blucerchiato porta la firma, al 42’, del classe 2008 Mezzotero — subentrato all'infortunato Verschaeren —, freddo e reattivo nel capitalizzare l'assist di Begic. Tre punti pesantissimi per la squadra di D’Angelo, che abbandona così l'ultimo posto. Serata amara invece per gli uomini di Chiappella, alla seconda sconfitta in tre gare e ancora a ridosso della zona calda della classifica.

LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA
Krastev 6 – Sicuro nelle uscite, cresce con il passare dei minuti e trasmette tra i pali una tranquillità che finora era mancata.
Mbabu 6 – Alterna qualche imprecisione a chiusure puntuali e iniziative interessanti. È suo il pregevole lancio in profondità che dà il via all'azione del raddoppio.
Gartenmann 7 – Deciso negli anticipi e straordinario nel presidiare l'area con grande attenzione e concentrazione, senza commettere sbavature. Propizia lui, sugli sviluppi di un piazzato, l'autogol che sblocca il match.
Delli Carri 6,5 –Sfrutta al meglio la propria fisicità per arginare gli attaccanti avversari, ai quali concede davvero le briciole.
Cicconi 6 – Accompagna l'azione offensiva con continuità e disputa una prova ordinata in fase di non possesso. Si incarica dei calci piazzati con buoni risultati.
Abildgaard 6,5 – Si fa trovare sempre al posto giusto per disinnescare situazioni intricate, sia dentro la propria area che in giro per il campo. Va anche vicino al gol in un paio di circostanze.
Makoumbou 6 – Mette ordine in mezzo al campo e copre con efficacia gli spazi tra le linee.
Henderson 6,5 – Dirige le operazioni con la consueta determinazione e grande dose d'intensità. Le sue palle inattive sono un fattore costante, come in occasione del vantaggio.
Begic 7,5 – Mette a ferro e fuoco la corsia destra, creando pericoli continui per la retroguardia avversaria. Tira fuori numerose percussioni fulminanti e realizza anche il secondo assist della sua stagione.
Tutino 6 – Lotta per novanta minuti contro l'intera difesa avversaria, sobbarcandosi un lavoro prezioso di sacrificio per aprire spazi. Sfiora anche la rete nel primo tempo con un diagonale di poco a lato. Dall’81’ Karamoh s/v
Verschaeren s/v Dal 17’ Mezzotero 7 –Entra a freddo per l'infortunio del compagno e il suo impatto nell'emergenza è da sogno. Mostra grande fame, riempie l'area con grande cattiveria agonistica e firma il suo primo gol in Serie B da attaccante vero. Dal 90’ Ravanelli s/v

Allenatore: D’Angelo 6,5 – La traversa colpita in avvio dalla Virtus Entella suona come una sveglia per i suoi. Da quel momento la squadra alza l'intensità e si dimostra cinica capitalizzando al massimo le occasioni nel primo tempo. Impeccabile la gestione nella ripresa: concede le briciole agli avversari e porta a casa una vittoria meritata per atteggiatamento e lettura della gara.


LE PAGELLE DELLA VIRTUS ENTELLA
Del Frate 5,5 – Incolpevole in occasione del primo gol, beffato da una sfortunata deviazione di un compagno; non può nulla neppure sulla conclusione ravvicinata che vale il raddoppio.
Di Mario 5 – Sbaglia numerosi cross e va in affanno sulla sua fascia, soffrendo enormemente le iniziative di Begic. Si fa superare troppo facilmente nell'azione che propizia il vantaggio blucerchiato.
Tiritiello 5,5 – Sfortunato protagonista dell'autogol che sblocca il match, fatica a guidare il reparto con la consueta sicurezza e mostra qualche amnesia di troppo in area.
Alborghetti 6 - Compie alcune preziose letture difensive prima di essere costretto anzitempo al forfait. Dal 36’ Marconi 5 – Fa fatica a reggere il passo degli attaccanti avversari e rischia grosso in fase di impostazione. Graziato nel finale da un fuorigioco millimetrico che gli evita il cartellino rosso diretto.
Mezzoni 5,5 – Cerca qualche timida progressione per pungere la retroguardia, ma viene spesso sorpreso alle spalle dagli esterni blucerchiati.Dal 78’ Annoni s/v
Vignali 5,5 – Colpisce una clamorosa traversa in avvio che poteva cambiare la storia della partita, ma con il passare dei minuti si spegne, soffrendo la pressione avversaria.
Franzoni 5 - Non riesce a dare equilibrio alla squadra e appare troppo passivo in occasione dell'azione del raddoppio blucerchiato. Tanti gli errori tecnici in giro per il campo.
Squizzato 5 – Travolto dall'intensità blucerchiata, perde diversi palloni sanguinosi che rischiano di costare caro ai suoi.Dal 46’ Cuppone 5,5 – Prova a dare profondità e a tenere impegnata la difesa, ma pecca di precisione negli ultimi trenta metri.
Benedetti 5 – Prestazione impalpabile: si vede con il contagocce e non trova mai la posizione. Dal 46’ Felippe 6 – Dà ordine alla manovra e cerca la verticalizzazione appena possibile. Splendida l’imbucata in avvio di ripresa per Cuppone.
Tirelli 5,5 – Generoso e continuo nel doppio impegno di spinta e copertura, offre un paio di palloni interessanti ma manca di cattiveria sotto porta Dal 68’ Corona 5 – Si danna l'anima per restituire profondità all'attacco, ma viene servito con il contagocce e soffocato dalla morsa doriana.
Guiu 5 – Svaria su tutto il fronte offensivo alla ricerca di palloni giocabili, ma non punge mai nelle zone che contano.
Allenatore: Chiappella 5 - Colpita su due episodi sfavorevoli dopo un buon approccio, la squadra accusa il colpo senza riuscire a produrre una vera reazione. I cambi tattici e di modulo non sortiscono gli effetti sperati: la manovra offensiva resta sterile e prevedibile per l'intero arco dei novanta minuti, finendo per infrangersi costantemente contro il solido muro eretto dagli avversari.

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