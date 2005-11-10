Inter, Barella: "Dobbiamo migliorare l'approccio, non si può andare sempre sottto"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 3-1 nel derby contro il Milan: "Penso che l'approccio sia la cosa che in questo momento prima di tutto ci sta mancando, non puoi andare sempre sotto e dover recuperare. Ogni tanto devi anche poter gestire la partita, invece non siamo capaci di farlo e questo lo paghi. Non voglio dire che eravamo stanchi, perché anche il Milan ha giocato tante partite. Sicuramente dobbiamo migliorare l'approccio".

C'è rimpianto per la punizione di Moreira?

"Sì, perché era un momento positivo per noi e Maignan aveva fatto delle parate importanti. Lì è stata una scelta sbagliata, nel calcio gli errori si pagano. A volte sei più fortunato ma in questo momento li stiamo pagando".

Cosa è mancato per recuperarla?

"Non è una scusa perché l'atteggiamento e la voglia di vincere sono le cose più importanti, però stasera eravamo in emergenza davanti. Thuram era da solo, dovevamo aiutarlo di più e sfruttare gli uomini tra le linee però giocando con un attaccante in meno ti manca qualcosa davanti".

C'era bisogno di prendere uno schiaffo?

"Penso che logicamente essendo un derby è tutto amplificato, però tutte le partite portano tre punti. Il campionato è una corsa a tappe, noi dobbiamo farne il più possibile. Dispiace perché dovevamo dare una dimostrazione di forza e invece siamo mancati. Il Milan è una squadra molto forte nel difendere, non è facile contro di loro".