Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Milan-Inter 3-1, le pagelle: Moreira da fenomeno, come Modric. Chivu, ma le punte?

Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 22:48Serie A
31.10.2026 22:48Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Milan-Inter 3-1, grande festa per i rossoneri perché il derby è del Diavolo. Nella stracittadina di Milano si segna solo nel primo tempo: aprono le danze Rabiot e Pulisic, accorcia soltanto Bastoni prima dell'ultima rete del match, segnata da Moreira su punizione.

I VOTI DEL MILAN

Maignan 7 - Se questo derby si è sviluppato entro certi binari, Amorim e in generale il mondo Milan lo deve anche alle importanti parate del francese nel primo tempo. Una, in particolare, su Spence.

Gila 6 - Adattato a terzino destro per l'infinita emergenza in infermeria, lo spagnolo - anch'esso non ancora al meglio - interpreta il ruolo con le doti che ha. Brivido per un rigore nel finale, ma era petto netto.

De Winter 6,5 - La coppia centrale dei rossoneri ha vita abbastanza facile nel contenere Thuram che molto spesso rimane da solo. Nell'unica occasione in cui scappa, spende l'ammonizione tattica con intelligenza.

Pavlovic 6 - Probabilmente avrebbe dovuto tenere la marcatura su Bastoni in occasione del 2-1 segnato dal centrale nerazzurro. Per la dote di personalità che ha immesso nel derby, però, si può anche passare oltre.

Diawara 7 - Nonostante la giovane età e l'inesperienza su certi livelli, mette sul prato di San Siro una dote di personalità mica da ridere. Considerata l'intraprendenza di Spence, era tutt'altro che banale.
Dall'83' Bartesaghi sv.

Musah 6,5 - È un soldatino di Amorim e come tale interpreta il derby. Dinamismo infinito e disponibilità al sacrificio: queste le doti che gli consentono, per esempio, di conquistare la punizione che Moreira tramuta nel 3-1.
Dall'83' Jashari sv.

Modric 7 - Il veterano del centrocampo in partite del genere sa come si fa a salire in cattedra. Anche con piccoli gesti, se non impercettibili: vedi quando capisce che Moreira ha in canna il gol e gli lascia la punizione.

Rabiot 7 - Il tocco del 2-0 è morbido come la seta con cui vengono realizzati i migliori abiti della sartoria francese. E pazienza se resteremo col dubbio se il suo fosse un tiro o un tentativo di cross.

Moreira 8,5 - Dopo stanotte, diventerà il nuovo idolo della Milano rossonera. Arrivato in estate per tanti milioni di euro, comincia a far capire il perché di tanta spesa: per serate così. Prestazione da fenomeno.
Dall'89' Hutchinson sv.

Ramos 5 - L'unica nota stonata nel perfetto spartito preparato da Amorim per il derby. L'allenatore lo vedeva come possibile protagonista, sarà invece l'unico avulso dal gioco. E lontano da un voto sufficiente in pagella.
Dall'89' F. Terracciano sv.

Pulisic 7 - Ieri ha rinnovato a 5 milioni netti l'anno fino al 2031: decide di festeggiare lo step professionale sbloccando il derby con un fondamentale, il colpo di testa, che non è proprio tra i più vistosi del suo bagaglio.
Dall'83' Cisse sv.

Allenatore: Amorim 7,5 - L'ingresso nel derby dei suoi è feroce, in 10 minuti arriva già un doppio vantaggio. Un pizzico di braccino a quel punto è naturale, per sua fortuna Moreira inventa da fermo il 3-1 prima dell'intervallo. Chi si aspettava un Milan intimorito nel secondo tempo, ha fatto male i conti: il Diavolo tiene alti i giri anche nella ripresa e contiene le idee di rimonta dei rivali. Vince il derby al primo colpo e può festeggiare: forse stanotte comincia davvero il suo ciclo.

I VOTI DELL'INTER

J. Martinez 6 - Si trova impallinato tre volte già nel primo tempo, senza dare l'impressione di avere responsabilità eccessive o di poterci fare qualcosa. Forse poteva giusto posizionarsi meglio sulla punizione del 3-1.

Bisseck 5 - Legge male lo sviluppo della prima azione davvero pericolosa del match, saltando a vuoto e permettendo a Pulisic di insaccare l'1-0. Per il resto della gara soffre meno, ma quella è una macchia evidente.
Dall'82' Bonny sv.

Akanji 6 - Per come si originano i tre gol del Milan, sembra avere poche responsabilità, ma neanche lui sfugge al senso di impotenza nella serata dell'Inter. Fa comunque anche la sponda per il 2-1 di Bastoni.

Bastoni 6,5 - Tornato a fare il braccetto, è grazie al suo colpo di testa sotto misura se si riaprono le danze sul tabellino a metà primo tempo. Le sofferenze del reparto arretrato però vedono coinvolto anche lui.
Dall'82' Dimarco sv.

Spence 6 - All'esordio nerazzurro dal 1' in Serie A proprio nel derby, non vuole far rimpiangere la scelta e ci mette per questo intensità e voglia ma non sempre precisione. Senza un miracolo di Maignan, però, avrebbe segnato.

Barella 5 - È a caccia del primo gol di sempre in un derby della Madonnina: stasera avrebbe un bel pallone offerto da Thuram, ma si fa murare. Nel resto della sua partita troppi errori per uno del suo livello.
Dall'82' Esposito sv.

Calhanoglu 6 - Non sarà stata la miglior prestazione del turco con l'Inter, ma tutto sommato fino a che è in campo è risultato essere il migliore (o comunque meno peggio) del centrocampo nerazzurro.
Dal 72' Zielinski 5,5 - Vero che entra in una fase di stanca della partita, ma se Chivu lo sceglie è anche per ravvivare la sua squadra. Il polacco, invece, si adagia sul grigiore generale.

Sucic 5,5 - Comincia da mezzala di sinistra, ma deve avere avuto facoltà di sganciarsi più spesso perché lo si ritrova di frequente ad accompagnare l'azione in avanti. Non riesce però ad essere preciso né concreto.

Carlos Augusto 5 - Preferito a Dimarco forse anche guardando alla fase difensiva, smentisce però questa valutazione facendosi subito bruciare da Moreira. Prosegue nella sua prestazione negativa fino in fondo.

Diouf 5,5 - Schierato in una posizione inedita, fluttua tra centrocampo e attacco ma sembra essere lui per primo confuso dalle nuove richieste di Chivu. Ci prova comunque in modo impreciso, prima di lasciare il campo.
Dal 72' Mkhitaryan 6 - Non che serva a nulla, ma perlomeno tenta di dare linfa nuova con strappi in avanti. Su uno di questi nasce anche l'illusione di aver avuto un calcio di rigore.

Thuram 5,5 - Abituato ad avere sempre un partner in attacco, questa volta deve invece lavorare perlopiù in solitaria. Qualche guizzo, in una serata però nella quale fin troppo spesso si ritrova chiuso in gabbia.

Allenatore: Chivu 5 - Approccio con la partita shock: i nerazzurri confermano la preoccupante tendenza allo svantaggio iniziale. Il gol di Bastoni a metà primo tempo fa pensare alla 'solita' rimonta, ma la punizione di Moreira riporta a due lo svantaggio all'intervallo. Decide di non mettere mano ai cambi molto a lungo, inserendo tra l'altro i due attaccanti in panchina solo per 7 minuti più recupero: o ci sono motivazioni fisiche, oppure è davvero una scelta incomprensibile.

Articoli correlati

Immagine news 1
Inter, Chivu: "Fa male, ma non è tutto da buttare. Serve umiltà, va ritrovata la fame"
Immagine news 2
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 10ª giornata di campionato
Immagine news 3
Moreira dimostra perché il Milan ha speso tanti soldi per lui. A differenza di Ramos
Immagine news 4
Milan, Musah: "Rabiot non voleva tirare sul gol. È la notte più bella dell'anno"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
23:30 Serie ATMW
TMWMoreira dimostra perché il Milan ha speso tanti soldi per lui. A differenza di Ramos
Immagine news 2
23:27 Serie A
Milan, Musah: "Rabiot non voleva tirare sul gol. È la notte più bella dell'anno"
Immagine news 3
23:25 Serie ALive TMW
Live TMWInter, Barella: "Approccio problema evidente per noi. Essere i più forti non basta"
Immagine news 4
23:23 Serie A
Inter, Barella: "Dobbiamo migliorare l'approccio, non si può andare sempre sottto"
Immagine news 5
23:19 Serie A
Milan, Amorim: "Non so se lo Scudetto sia possibile, bisogna essere onesti con i tifosi"
Immagine news 6
23:17 Serie A
Gioia Cardinale dopo Milan-Inter: "Mi viene da piangere, la migliore serata. Ci costruiremo sopra"
Immagine news 7
23:13 Serie ATMW
TMWMilan incubo di Chivu: è l'unica squadra in Italia che non ha mai battuto con l'Inter
Immagine news 8
23:09 Serie A
Prima il rinnovo, poi gol e vittoria nel derby. Pulisic: "Ora troviamo continuità con i risultati"
Immagine editoriale di Luca Calamai
Chivu cosa hai combinato? Un derby senza la vera Inter. E se Cardinale avesse ragione? Ci sono tracce di scudetto in questo Milan. Gasp ha costruito una macchina da gol.. Palladino l'incompreso
Primo piano
Immagine top news n.0 Gioia Cardinale dopo Milan-Inter: "Mi viene da piangere, la migliore serata. Ci costruiremo sopra"
Immagine top news n.1 Milan-Inter 3-1, le pagelle: Moreira da fenomeno, come Modric. Chivu, ma le punte?
Immagine top news n.2 Udinese, Runjaic sempre più a rischio. Zanetti e D'Aversa alternative credibili
Immagine top news n.3 La Roma fa vedere le streghe all'Udinese: manita giallorossa (2-5), notte fonda per i friulani
Immagine top news n.4 Juventus, Spalletti: "Carnevali perfetto. Fiducia del club? Domanda un po' provocatoria"
Immagine top news n.5 Il Bologna vince ancora, Palladino: "Io sottovalutato? Sinceramente non lo penso"
Immagine top news n.6 Lazio, Gattuso: "Obiettivo 40 punti. Lo dicono anche i miei giocatori, forse mi prendono in giro"
Immagine top news n.7 Milan, Cardinale: "Ho guardato tutti i giocatori negli occhi: vogliono vincere"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW I rinnovi delicati che devono ancora chiudere Milan e Inter
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un colpo a zero per il Napoli. Grazie ad Allegri e alla 'mossa Pirlo' per De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Luciano Spalletti rischia l'esonero dalla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
Immagine news podcast n.4 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Juve, no al traghettatore. Serve dare continuità ai risultati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan-Inter, quale il fattore decisivo nel derby? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, occhio che il derby può essere la partita della svolta"
Serie A
Immagine box news Serie A Moreira dimostra perché il Milan ha speso tanti soldi per lui. A differenza di Ramos
Immagine box news Serie A Milan, Musah: "Rabiot non voleva tirare sul gol. È la notte più bella dell'anno"
Immagine box news Serie A Inter, Barella: "Approccio problema evidente per noi. Essere i più forti non basta"
Immagine box news Serie A Inter, Barella: "Dobbiamo migliorare l'approccio, non si può andare sempre sottto"
Immagine box news Serie A Milan, Amorim: "Non so se lo Scudetto sia possibile, bisogna essere onesti con i tifosi"
Immagine box news Serie A Gioia Cardinale dopo Milan-Inter: "Mi viene da piangere, la migliore serata. Ci costruiremo sopra"
Serie B
Immagine box news Serie B Virtus Entella, Chiappella: "Dal gol subito è stata una brutta partita"
Immagine box news Serie B Empoli-Juve Stabia, i convocati di De Giorgio: tre gli indisponibili
Immagine box news Serie B Cremonese, Lordkipanidze: "Giocare allo Zini è un'emozione unica"
Immagine box news Serie B Sampdoria-Entella 2-0, le pagelle: Begic scatenato, Tiritiello sfortunato
Immagine box news Serie B Modena, Galloppa: "Orgoglioso dei ragazzi, punto che dà continuità"
Immagine box news Serie B Serie B, la Sampdoria scaccia i fantasmi: 2-0 all'Entella, via dall'ultimo posto
Serie C
Immagine box news Serie C Reggiana, Cavaliere: "Il paragone con Pio Esposito mi onora, che emozione il gol"
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, preso Salvatore Boccia: contratto annuale per il difensore
Immagine box news Serie C Reggiana, Tesser dopo il successo sulla Samb: "Bisognava ripartire e non era semplice"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati delle 17:30: vince l'Alcione, pari tra Perugia Grosseto
Immagine box news Serie C Salernitana, Di Bari: "Le squadre forti non guardano oltre l'impegno di settimana in settimana"
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati al 45': Alcione e Picerno avanti, il Guidonia vince ma è in dieci
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Napoli, il passato bussa alla porta: Spalletti si gioca il futuro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Udinese-Roma
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Inter, notte da brividi: chi farà lo scherzetto nel derby?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Sassuolo e Parma non si fanno male: finisce 0-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Ternana-Como 1907 1-1: Bonfantini illude, Strode risponde nella ripresa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, al via quest'oggi la 5ª giornata: lunedì l'atteso derby Fiorentina-Juventus
Immagine box news Calcio femminile Parma Femminile, Sottili: "Dobbiamo ora essere in grado di abbinare le prestazioni ai risultati"
Immagine box news Calcio femminile Si chiude la 3ª giornata di Women’s Champions League: tra le italiane bene solo la Juve. Barca al top
Immagine box news Calcio femminile Juve Women vittoriosa in Champions. Guerrero: "Risultato che rende giustizia al nostro lavoro"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
31 ottobre 2004, il Messina vince il derby dello stretto. Gol decisivo di Di Napoli
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 10ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano