Juventus-Pafos, le formazioni ufficiali: Spalletti cambia l'attacco. Finalmente Zhegrova
Luciano Spalletti cambia attacco, come anticipato dallo stesso allenatore toscano nella conferenza stampa di ieri. È Jonathan David il centravanti della Juventus, questa sera in Champions League con il Pafos. Esordio da titolare per Edon Zhegrova, completa il pacchetto offensivo il solito Kenan Yildiz.
Novità a centrocampo, dove gioca Miretti al fianco di Locatelli. McKennie e Cambiaso sulle corsie esterne.
Nei ciprioti c’è David Luiz alla guida della difesa. Di seguito le formazioni ufficiali.
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Locatelli, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.
Pafos (3-4-2-1): Michael; Luckassen, David Luiz, Goldar; Bruno, Sunjic, Pepe, Orsi; Correia, Dragomir; Anderson. Allenatore: Juan Carlos Carcedo.