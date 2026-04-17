Zielinski nella storia: da stasera è il miglior marcatore polacco in solitaria della Serie A
TUTTO mercato WEB
Piotr Zielinski entra negli Annales del calcio. A segno anche questa sera contro il Cagliari e finalmente a quota 50 reti, il centrocampista dell'Inter è diventato il miglior marcatore polacco in solitaria nella storia della nostra Serie A.
Zielinski - sottolinea il profilo X di Opta Paolo - conta inoltre quattro reti siglate contro i rossoblù e nel massimo campionato contro nessuna squadra è andato più volte a bersaglio (quattro anche contro Juventus, Milan e Udinese).
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, è Alisson ora il primo obiettivo. In difesa si ripensa a Kim e se parte Cambiaso spunta l’opzione Spinazzola. In attesa di Vlahovic ci sono anche le ipotesi Lewandowski e Núñez
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Sampdoria, Lombardo: “mi dispiace per il risultato fin troppo pesante però abbiamo sbagliato l’approccio”
Serie C
Pronostici
Calcio femminile