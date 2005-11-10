Si è tolto qualche sassolino dalle scarpe Luciano Spalletti dopo la vittoria per 4-0 della sua Juventus contro il Venezia. Interpellato sulla prova di Kolo Muani da centravanti, il tecnico toscano ha risposto così: "Lui la interpreta così. Gli vanno fatte conoscere altre situazioni perché Kolo Muani ha le qualità per fare tutto. Ha fisico, velocità di corsa, arriva forte dopo 50 metri. Ha tutto. Gli vanno fatte conoscere altre situazioni, credo ne abbia le possibilità. Kolo Muani ha corsa, fisico e resistenza, per cui può giocare anche da prima punta. Noi abbiamo bisogno di un giocatore lì perché non l'abbiamo comprato".

Il messaggio alla società

Spalletti spiega il suo punto di vista sul francese e non solo: "Lo rimetterò perché serve qualcuno che giochi in quella posizione: nel calcio d'oggi serve una punta fisica che sappia giocare spalle alla porta. Poi è inutile parlare di Spalletti via. C'è bisogno di gente fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario. Ora è così. Si vince i duelli. Ci vuole gente fisica che vinca i duelli ed esca dalle mini prigioni che ci sono in campo".

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