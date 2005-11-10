Patatrac Zortea, Zaniolo ne approfitta: il numero 10 dell'Udinese trova il pareggio
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 16:28Serie A
autore Paolo Lora Lamia
22.11.2026 16:28Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
E' Nicolò Zaniolo a suonare la carica per l'Udinese: siamo al 68', quando il 10 friulani sfrutta un buco clamoroso di Zortea e si presenta in area non lasciando scampo a Skorupski. Punteggio sull'1-1, finale incandescente.
Altre notizie Serie A
Oggi
16:38 Serie A
Spalletti: "Kolo Muani ha tutto. Inutile parlare di Spalletti via, c'è bisogno di una punta fisica"
16:30 Serie ATMW
TMWJuventus, le ultime sulle condizioni di Alajbegovic: fastidio alla tibia, domani possibili esami
16:23 Serie ATMW
TMWAtalanta e Inter, ottimi rapporti ma da quando è arrivato Marotta solo due affari con i Percassi
16:15 Serie ATMW
TMWJuventus, un altro segnale per Spalletti: Kolo Muani sull'esterno vola, davanti fatica sempre
16:08 Serie A
Monza, Juric ritrova Pessina: “Alza il livello della squadra”. E chiede di più a Ngonge
16:00 Serie A
Viviano: “A Gasperini andrebbe fatta una statua”. Poi difende Goncalo Ramos: “Gli manca solo il gol”
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni