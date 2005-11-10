Pisa, occhio al Venezia: i lagunari puntano Angori per il mercato di gennaio
Daniel Uccellieri
Il Pisa deve guardarsi dall'interesse del Venezia per Samuele Angori. Il difensore nerazzurro, che in questa stagione è stato impiegato da Bianco anche nel ruolo di braccetto, è finito nel radar del club lagunare in vista della sessione invernale di mercato. Una possibile insidia per i toscani, che considerano il giocatore un elemento importante della propria rosa.
Come riportato da La Nuova Venezia, il club veneto starebbe seguendo con attenzione il classe 2003, individuato tra i possibili rinforzi per gennaio anche sulla base delle indicazioni di Davide Nicola. Angori sta offrendo un rendimento positivo, pur senza aver ancora raggiunto i picchi mostrati due stagioni fa.
Per il Pisa non si tratta di un giocatore facilmente sacrificabile, ma molto dipenderà dall'eventuale proposta del Venezia. Se i lagunari dovessero presentare un'offerta economicamente importante, la società nerazzurra sarebbe chiamata a fare le proprie valutazioni.