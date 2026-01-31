Avellino, Biancolino: "Reagito alle difficoltà, chiedo alla gente di aiutarci sempre"

Dopo la vittoria per 3-1 contro il Cesena, Raffaele Biancolino analizza la gara partendo dall’ennesimo avvio in salita. “Prendere subito gol fa parte un po’ del momento, però ancora una volta ho visto la forza di questa squadra. In un momento delicato, di difficoltà, senza nasconderci, perché venivamo da due risultati negativi”. Il tecnico invita a mantenere equilibrio nella lettura del risultato. “Dopo questa grande prestazione e questa grande vittoria, non eravamo né scarsi né forti prima, e non lo siamo oggi. Bisogna stare con i piedi per terra, sappiamo quello che c’è da fare in questo campionato difficile e guardare giornata dopo giornata”.

Biancolino si sofferma anche sulla gestione dell’umore di una piazza che conosce bene. “Non è facile, lo so. Dopo le sconfitte e dopo le vittorie si crea sempre un clima particolare. Questo è ancora di più un lavoro che tocca a me e allo staff. Io questa piazza la conosco benissimo, so quello che può dare e so anche quando può far male. Per questo dico che bisogna stare uniti, sempre tutti insieme”. Nel corso dell’intervento, l’allenatore evidenzia le difficoltà del momento, anche dal punto di vista numerico. “Siamo in difficoltà, è inutile nasconderlo. Abbiamo qualche giocatore fuori che ci poteva dare una grossa mano e siamo un po’ corti. Però anche oggi si è vista la reazione della squadra”.

Un passaggio è dedicato al rapporto tra squadra e tifoseria: “Quello che chiedo è incitare i ragazzi, non Biancolino ma i ragazzi, perché si allenano bene e fanno quello che chiedo. Stare loro vicino nei momenti difficili, perché arrivano. Io so affrontare queste situazioni, ma è importante che la piazza stia vicino alla squadra”. Infine, Biancolino richiama il senso del percorso stagionale. “Non era un percorso semplice. Quest’anno ci sta anche che puoi steccare, ma l’importante è stare sempre vicino ai ragazzi. Non siamo né fenomeni né scarsi: questo è il nostro cammino e possiamo toglierci delle soddisfazioni e arrivare al nostro obiettivo, che è la salvezza”.