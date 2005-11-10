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Avellino, Nesta: "Dobbiamo dominare di più le gare. Favilli e Palmiero stanno bene"

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 11:04Serie B
08.10.2026 11:04Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Domani sera torna in campo la Serie B con il primo match della 6ª giornata di campionato. A sfidarsi saranno l'Avellino di Alessandro Nesta e la Sampdoria di Bernardo Corradi. Il tecnico degli irpini ha presentato la gara del 'Partenio - Lombardi' nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco quando evidenziato da TuttoAvellino:

"Sono state tre settimane lunghe, ci siamo riposati un po', abbiamo lavorato bene. Una settimana abbiamo caricato, l'altra un po' meno. Abbiamo fatto un'amichevole a Napoli che è andata bene. Abbiamo avuto solo un problemino con Di Maggio che probabilmente domani non ci sarà, ma sarà pronto per la prossima".

Cosa non ripetere dopo Ascoli: "Dominare di più, con la palla, non ripetere la prestazione di Modena: sono contento dei tre punti, ma non per come abbiamo giocato. Dobbiamo cercare di fare più la partita, un po' la gara contro il Palermo, quella deve essere lo specchio. Quindi il secondo tempo di Ascoli deve essere rimosso, cancellato e ripartire".

Sugli infortuni: “Palmiero e Favilli hanno lavorato bene in questa sosta e hanno preso condizione, Simic è un po' più indietro. Per Cancellotti è ancora lunga la ripresa”.

Dove migliorare dopo Ascoli: “Sia dal punto di vista mentale che tattico, nell'atteggiamento e nella predisposizione a capire le partite. Giocare semplice una volta recuperata palla, muovere palla più veloce, farsi vedere dal compagno. La squadra deve sentirsi più sicura nel gioco, la personalità nel volere la palla, essa non deve scottare. Anche rischiare la giocata. Ma al dominio della palla deve essere superiore, avere più possesso palla e dominare il gioco. Poi viene tutto il resto, aspetto mentale e tattico. Modena deve essere una parentesi, possono arrivare magari altre 2-3 vittorie così. Ma non è il calcio che vogliamo”.

Su Faticanti e Moruzzi: “Sono tornati motivati, gli ho fatto i complimenti per il risultato in U21. Ora testa all'Avellino, far di tutto per guadagnarsi il posto. Faticanti l'ho visto in grande crescita e sono sicuro che avrà il suo spazio”.

Sofferenza sulla fascia sinistra: “Con l'Arezzo sì, ma con l'Ascoli no, non credo che sia un problema quella fascia. Ad Ascoli abbiamo preso 2 gol su calcio piazzato”.

Come sta Berenbruch: “Sta bene come tutti, ha concorrenza, c'è Sounas, ci sono altri elementi importanti. Avrà le sue chance”.

Atteggiamento da cambiare: “L'ho detto prima alcune volte accettiamo il possesso avversario, noi dobbiamo cercare di non accettare di vedere gli avversari palleggiare. È questione di mentalità, come avuta con il Palermo”.

Gestione delle tre settimane: “La prima settimana abbiamo abbassato la tensione, come è giusto che sia. Poi siamo andati a Napoli, dove abbiamo fatto una gara seria, contro giocatori importanti. E poi abbiamo riattaccato la spina per preparare la gara contro la Samp, è una gara molto importante per me, inizi a guardare il campionato e la classifica in un certo modo”.

Sulla Sampdoria: “Vedo un avversario molto forte, soprattutto individualmente, è uscito... ha faticato un po', poi sta prendendo fiducia. Ha Insigne, che è fuori categoria, sarà una gara molto molto dura. Ma vengono a casa nostra e bisogna fargli provare cosa vuol dire giocare al Partenio”.

Su Adamo: “Deve spingere, è arrivato in ritardo a livello fisico, deve ancora recuperare la forma al 100%”.

Sull'attacco: “Abbiamo recuperato Favilli, credo che sia pronto. Russo lo vedo maturo, determinato, che ha capito cosa fare della vita. Cheddira sta recuperando al 100%. Coppia Russo-Favilli? Tutti devono dormire nella speranza che giochino. Quindi bisogna aspettare, domani si vedrà. Di Paolo? È un giocatore fortissimo, lo abbiamo preso per fare il 4-3-3. Ovvio, ora nel 3-5-2 bisogna adattarlo, stiamo sperimentando, è un giocatore molto interessante, arriverà il suo momento".

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