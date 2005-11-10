L'Avellino si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Al Partenio arriva il Mantova di Francesco Modesto, avversario che Alessandro Nesta considera particolarmente insidioso per organizzazione tattica e intensità. Nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatore biancoverde ha analizzato le difficoltà della partita, facendo il punto sulle condizioni della rosa e sulla necessità di compiere un ulteriore salto di qualità. "La sosta fa sempre bene, bisogna anche staccare un po', poi anche per riflettere su quello che si sta facendo. La squadra ha lavorato bene, qualcuno ha qualche problemino. Sapete di Iannarilli, di Di Maggio ancora fuori, Favilli. Sounas lo abbiamo recuperato. E poi vediamo il resto".

Avellino, Nesta sul Mantova: "Gioca come l'Atalanta di Gasperini"

Il tecnico ha dedicato particolare attenzione alle caratteristiche del Mantova, sottolineando l'identità tattica costruita da Modesto e le difficoltà che gli avversari possono creare attraverso una pressione aggressiva. "È una squadra chiara, quel filo lì tipo l'Atalanta di Gasperini, ti vengono addosso uomo su uomo. Il mister è arrivato a metà anno scorso e dal suo arrivo la squadra ha cambiato corso. Come tutti che giocavano contro l'Atalanta di Gasperini dicevano che era una rottura di scatole, così è il Mantova". Nesta ha poi ribadito la necessità di affrontare la gara con la giusta preparazione: "Squadra difficile da affrontare. Squadra forte, difficile da mettere sotto. Dobbiamo arrivare consapevoli della gara che sarà. Noi sappiamo di avere le nostre armi potenti e sfruttarle al 100%". Contro un avversario così aggressivo, l'Avellino dovrà essere bravo a sfruttare gli spazi e a velocizzare la manovra: "Se loro ti vengono addosso forte, devi andare velocemente in avanti. Bisogna adattarsi alle pressioni che ti danno".

Nesta chiede una svolta all'Avellino: "Dobbiamo crescere mentalmente e migliorare fuori casa"

Con otto partite da affrontare nell'arco di un mese, la gestione delle energie sarà fondamentale. Nesta ha sottolineato l'importanza di poter contare su tutta la rosa, ma soprattutto sulla necessità di trovare maggiore continuità di rendimento. "Avremo bisogno di tutti, io ho cercato di ruotare un po' tutti già nelle gare scorse. Io parlo sempre di un salto di qualità mentale da fare, come ho detto anche dopo Benevento. Cercare di essere la stessa squadra sia in casa che fuori". L'allenatore ritiene che il gruppo abbia ancora margini di miglioramento, soprattutto nelle prestazioni lontano dal Partenio. "Possiamo fare di più, lo sappiamo. Per fare questo salto dobbiamo alzare il livello fuori casa". Un percorso di crescita che, secondo Nesta, passa anche dalla maturazione dei singoli: "Se si diventa individualmente più forti si cresce anche a livello di squadra. Ne abbiamo parlato anche dopo Benevento. Per fare il massimo serve essere sul pezzo sempre".

Le ultime sugli infortunati: Sounas recuperato, Simic da valutare

Sul fronte delle condizioni fisiche, arrivano notizie positive per Sounas, tornato a disposizione dopo i recenti problemi. Restano invece indisponibili Iannarilli, Di Maggio e Favilli, mentre la situazione di Simic dovrà essere valutata. Nesta si è soffermato anche sui numerosi problemi muscolari accusati dalla squadra, senza escludere che il terreno sintetico possa rappresentare una delle possibili cause. "Può essere che siano dovuti anche al campo, se ti fai male quasi tutti al polpaccio può essere che sia anche dovuto al terreno, il sintetico. Ma non sono uno scienziato, un esperto". Per quanto riguarda le alternative tattiche, il tecnico ha evidenziato la duttilità di Adamo e Cancellotti. "Adamo può giocare ovunque, l'altra volta ha fatto pure la mezzala, ha spunto offensivo, è duttile, vedremo dove metterlo".

Nesta sullo stadio e sulle ambizioni dell'Avellino: "I tifosi chiedono la Serie A"

Nel corso della conferenza stampa, l'allenatore ha affrontato anche il tema dello stadio e delle aspettative della tifoseria biancoverde. "Incontro tanti tifosi, c'è chi ti chiede la Serie A, chi è più pessimista. Sullo stadio ho già espresso il mio parere, non voglio entrare in aspetti politici".