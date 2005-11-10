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Frosinone-Torino 2-0, le pagelle: Calvani gigantesco, la prima volta di Ghedjemis

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Pietro Celeste
Oggi alle 17:17Serie A
autore Pietro Celeste
01.11.2026 17:17Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Frosinone si scatena nella ripresa grazie alle reti di Ghedjemis prima e Calò in pieno recupero. Nel primo tempo regna l'equilibrio con poche occasioni da gol, ma tanta intensità e densità. I granata non reggono alla distanza e prende piede la lucidità dei ragazzi di Alvini, ora a quota venti punti in classifica in sesta posizione.

LE PAGELLE DEL FROSINONE

Palmisani 6 - Un solo disimpegno su Comuzzo e un'uscita attenta nel primo tempo su Aboukhlal. Clean sheet.

Tchato 6,5 - Si da battaglia e tiene sotto controllo la spinta alle sue spalle di Aboukhlal. Dal 80' Amey s.v.

Calvani 7 - Gigantesco. E' ovunque, lo si sente nominare in ogni sortita offensiva del Torino. Un paio di interventi provvidenziali.

Monterisi 6,5 - Si parla poco della cerniera centrale difensiva del Frosinone. Anche oggi altra grande partita di compattezza.

Bracaglia 6,5 - Se la catena di destra è altisonante, quella mancina non è da meno. Contrasta e ha la forza di ripartire, affidandosi a Kvenardze, che non è mai una cattiva soluzione.

Masini 6 - La sua partita inizia con la solita grande abnegazione, che gli costa un ingente dispendio fisico ben visibile. Dal 67' Cichella 6 - Ingresso ordinato, senza il bisogno di apparire.

Calò 7 - Non la sua miglior partita fino a un certo punto. Il finale ribalta il giudizio: prima scheggia il palo, poi dipinge l'ennesimo capolavoro della sua stagione.

Ghedjemis 7 - Gli mancava soltanto la rete, eccola arrivata. Sblocca la partita con un colpo da biliardo, rischiando di ripetersi poco più tardi.

Schmid 5,5 - Alza un lob per Raimondo che fa il resto. Spreca i metri di vantaggio facendosi rimontare ottimamente da Coco. Dal 67' Hasa 6 - Per poco non trova il raddoppio, rimandando solo per questioni di minuti.

Kvernadze 6,5 - Questa volta è lui a trasformarsi in versione assist-man. Trova un pertugio praticamente inesistente e si appoggia a Ghedjemis per il piazzato del vantaggio. Dal 80' Zerbin s.v.

Raimondo 6 - Si presenta in uno stato di forma impressionante, l'unico modo per fermarlo è quello di abbatterlo. Detto, fatto. Dal 30' Birligea 6,5 - Con il primo pallone toccato manda in porta Schmid senza nemmeno guardare. Porta pressione a Perri inducendolo all'errore.

Allenatore: Alvini 7 - Il suo Frosinone è veramente magico. Un'altra domenica spettacolare allo Stirpe con i gialloblù sempre più in zona Europa. Unica nota dolente: l'infortunio di Raimondo, uscito in lacrime.

LE PAGELLE DEL TORINO

Perri 5,5 - Errori innumerevoli con i piedi, per poi metterci una pezza con gli arti superiori. Grosse lacune per il portiere granata.

Coco 7 - Partita sontuosa. Provvidenziale in almeno tre circostanze: se il Torino rimane in carreggiata fino alla fine lo deve soprattutto a lui.

Ismajli 6,5 - Prova a prendere le misure su Raimondo, per poi salire in cattedra e alzare le barriere. Solido.

Comuzzo 6 - Nel primo tempo limita Ghedjemis invitandolo ad andare sul piede debole, nella ripresa gli viene meno. Pericoloso nell'area di rigore frusinate.

Belghali 6 - E' uno degli uomini più in forma del Torino e lo dimostra nelle battute iniziali. Una serie di falli ingenui, venendo graziato dal direttore. Dal 71' Oristanio 6 - Entra in partita con una fiammata mettendo un brivido a Palmisani.

Vlasic 5,5 - Si fa saltare troppo facilmente da Kvernadze nel vantaggio dei padroni di casa. Un paio di conclusioni, senza però trovare la porta.

Braganca 5,5 - Dimostra di essere un calciatore elegante con il pallone tra i piedi, ma senza è limitato e oggi davanti a sé c'era bisogno anche di altro.

Gineitis 5,5 - Si combatte nella zona nevralgica. Non c'è tempo di ragionare, ogni tanto fatica ad arrivare primo sul pallone, il cartellino lo testimonia. Dal 46' Ilkhan 6 - Si fa dare il pallone e prova a distribuirlo.

Aboukhlal 6 - Intermittente. Parte forte, poi grosso vuoto per poi risollevarsi nel finale di primo tempo prima della sostituzione. Dal 46' Patterson 5,5 - Con il suo ingresso il Torino latita dalle sue parti e accusa il colpo.

Adams 5,5 - Poco serviti e coinvolti i due attaccanti del Torino. Lungo il filtrante per Aboukhlal, il quale si sarebbe presentato solo davanti a Palmisani. Dal 71' Zapata 5,5 - Un colpo di testa contrastato e nulla più.

Simeone 5,5 - Intercetta con la massima aggressività e si autolancia per poi sparire dal campo, venendo neutralizzato dai centrali gialloblù. Dal 80' Kulenovic s.v.

Allenatore: Abate 5,5 - Più che demeriti al suo Torino, vanno dati i meriti all'avversario. Partita equilibrata e non divertente, resa tale dalle giocate dei ragazzi di Alvini. I cambi non danno alcun segnale.

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