Lazio, Isaksen: "Non pensiamo allo scudetto, la stagione è ancora molto lunga"

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo in rimonta sul Cagliari: "Non importa come segno, oggi era fondamentale aiutare la squadra. Siamo primi, non so come, ma è bellissimo stare lì. Non pensiamo allo scudetto, ma a migliorare perché la stagione è ancora lunga. Adesso dobbiamo studiare il Napoli, è uno stadio difficile e bisogna fare bene",