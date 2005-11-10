Lazio, Isaksen: "Non pensiamo allo scudetto, la stagione è ancora molto lunga"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 17:30Serie A
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01.11.2026 17:30Serie A
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Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo in rimonta sul Cagliari: "Non importa come segno, oggi era fondamentale aiutare la squadra. Siamo primi, non so come, ma è bellissimo stare lì. Non pensiamo allo scudetto, ma a migliorare perché la stagione è ancora lunga. Adesso dobbiamo studiare il Napoli, è uno stadio difficile e bisogna fare bene",
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