Lazio prima in solitaria, Pinamonti: "Il gol è stata una liberazione, non guardiamo la classifica"

Andrea Pinamonti, attaccante della Lazio, è stato intervistato al termine della gara contro il Cagliari decisa da un suo gol nei minuti finali: "Sono emozioni forti, sapevamo l'importanza di questa partita che è stata molto difficile perché il Cagliari è una grande squadra. Il gol è stata una liberazione, per un attaccante è molto importante e quando porti a casa i tre punti diventa qualcosa di inspiegabile".

Quanto vi carica questo primato?

"Come dice il mister non ci interessa quello che dicono gli altri, noi dobbiamo andare forte in allenamento. Siamo contenti, però la classifica la guarderemo più avanti".