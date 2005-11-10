Stavolta l'Inter non inizia svagata: 2-0 sul Feyenoord al 45', gol di Bisseck e Pio

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L'Inter stavolta inizia nel modo giusto: la squadra di Chivu chiude il primo tempo al De Kuip in doppio vantaggio grazie alle reti di Bisseck e Pio Esposito. Al di là di qualche mischia in area e di un'uscita provvidenziale di Josep Martinez, nella bolgia in terra olandese fino a qui i nerazzurri non hanno concesso grosse palle gol agli avversari pur in un match combattuto e sporco.

Le scelte

Chivu sceglie di dare nuovamente fiducia a Spence sulla destra, con Dimarco rilanciato titolare sul fronte opposto. Rientra Pio Esposito in attacco, al fianco di Thuram, in mezzo Calhanoglu in regia, spalleggiato da Barella e Zielinski.

Gran gol di Bisseck all'8'

L'Inter parte con la concentrazione giusta, stavolta: dopo un tentativo di Dimarco, Bisseck trova il gran gol all'8'. Il centrale riceve dall'angolo destro dell'area, si accentra e fa partire un sinistro preciso all'angolino. Dimarco ha voglia di scuotersi dal periodo no: altro inserimento, sinistro deviato e parato da Ernst. Attivo Thuram, murato due volte al tiro.

Raddoppia Pio Esposito

L'Inter dopo i primi venti minuti allenta la pressione e il Feyenoord ne approfitta per spingere, appoggiandosi alle giocate di Moussa e Valente. Si crea qualche mischia pericolosa in area nerazzurra, in un caso serve l'uscita puntuale di Josep Martinez a chiudere lo stesso Moussa. Nel momento del calo, ecco il bis: tiro deviato di Spence, Pio Esposito colpisce di testa, palla che sbatte prima sulla traversa e poi oltre la linea. Zielinski va due volte vicino al terzo gol dalla distanza.