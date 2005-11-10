Futuro in Turchia per Ballardini? C'è stato un approccio da parte del Genclerbirligi

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Futuro in Turchia per Ballardini? C'è stato un approccio da parte del GenclerbirligiTMW
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Niccolò Righi
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07.10.2026 12:27Calcio estero
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Il futuro del tecnico di lungo corso Davide Ballardini potrebbe essere fuori dall'Italia. L'allenatore, rimasto senza una panchina dopo la fine dell'esperienza all'Avellino, starebbe seriamente valutando l'ipotesi estera e nelle ultime ore sembra che possa concretizzarsi un'offerta dalla Turchia.
Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb su Davide Ballardini si sarebbe mosso Genclerbirligi. Il club di Ankara avrebbe già avuto un primo approccio con l'entourage del calciatore e le parti stanno lavorando per concretizzare questo interesse. Attualmente il Genclerbirligi si trova al tredicesimo posto della Super Lig, con due vittorie, un pareggio e tre sconfitte nelle prime sei gare di campionato.
Fonte: Alessio Alaimo
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