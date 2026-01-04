Bari, rivoluzione totale: 11 giocatori pronti a salutare durante il calciomercato di gennaio

Potrebbe essere un gennaio di vera e propria rivoluzione per il Bari. Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, il club biancorosso sarebbe pronto a cedere ben undici giocatori per cambiare radicalmente volto alla squadra e provare a invertire un trend che sta diventando preoccupante.

Il primo nome destinato a partire è quello del capitano Francesco Vicari, ormai diretto verso Mantova. Possibile rientro anticipato al Palermo per Dimitrios Nikolaou, mentre potrebbero lasciare anche Partipilo, Pagano, Cerri e Antonucci, finora al di sotto delle aspettative. Burgio e Colangiuli sono destinati a un prestito in Serie C, mentre per Gaston Pereiro arrivano sirene dal Sud America.

In bilico anche Maggiore e Castrovilli: due giocatori di qualità, ma ritenuti poco funzionali al nuovo corso improntato sulla concretezza.