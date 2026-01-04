Il Venezia sogna il ritorno di Dennis Johnsen: trattativa aperta ma complessa
Il Venezia sogna un ritorno al passato. Dennis Johnsen potrebbe lasciare la Cremonese e tornare a vestire l’arancioneroverde, una maglia con cui ha vissuto quattro stagioni da protagonista assoluto in Serie B.
Come racconta La Nuova Venezia, il club lagunare mantiene viva la pista che porta all’esterno norvegese, ma l’operazione è tutt’altro che semplice. Giovanni Stroppa spinge con forza per riabbracciare l’ala classe 1998, ritenuta un rinforzo ideale per dare qualità e profondità alla manovra offensiva.
Il vero ostacolo resta l’ingaggio elevato del giocatore, che al momento rappresenta il principale freno alla trattativa. Nonostante ciò, Johnsen avrebbe messo in stand-by l’ipotesi Palermo, dando priorità assoluta al Venezia.
