Sampdoria, Begic: "Dobbiamo essere intelligenti, continuiamo come fossimo 0 a 0"
TUTTO mercato WEB
Tjas Begic, trequartista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Dazn all'intervallo dopo il gol segnato: "Dobbiamo essere intelligenti, continuiamo come fossimo zero a zero e attacchiamo come prima. Sappiamo che non abbiamo fatto ancora niente".
Altre notizie Serie B
Parola chiave, 'lucidità'. Rubinacci carica la Reggiana: "Avellino scontro diretto, serve struttura"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
4 Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Parola chiave, 'lucidità'. Rubinacci carica la Reggiana: "Avellino scontro diretto, serve struttura"
Serie C
Serie C, 28ª giornata: le gare dei tre gironi all'intervallo. Livorno avanti, pari tra Novara e Giana
Pronostici
Calcio femminile