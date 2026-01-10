Carrarese-Bari, i convocati di Calabro: out Imperiale. A centrocampo c'è Troise
Attraverso i propri canali ufficiali la Carrarese ha diffuso la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Antonio Calabro per la gara di questo pomeriggio al 'Dei Marmi' contro il Bari, valida per la 19ª giornata del campionato di Serie B.
Rispetto all'ultimo match del 2025 risulta assente Imperiale in difesa, mentre a centrocampo c'è la prima chiamata del neoacquisto Troise.
Portieri: Bleve, Fiorillo, Mazzini
Difensori: Calabrese, Illanes, Oliana, Ruggeri
Centrocampisti: Belloni, Bouah, Bozhanaj, Cicconi, Hasa, Melegoni, Parlanti, Schiavi, Troiese, Zanon, Zuelli
Attaccanti: Abiuso, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa
