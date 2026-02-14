Carrarese, Calabro: "Dobbiamo essere più brutti. C'è rammarico"

Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, è intervenuto ai margini della partita di questo pomeriggio direttamente dalla sala stampa dello Stadio Braglia, analizzando la sconfitta per 2-0 della sua squadra.

Il tecnico pugliese ha voluto subito sgombrare il campo dai pessimismi, lodando l'atteggiamento dei suoi ragazzi: «Se guardo al risultato c'è ovviamente rammarico, ma se analizzo la prestazione non posso che essere soddisfatto», ha esordito Calabro davanti ai microfoni.

«Siamo venuti in uno stadio difficile, contro una squadra costruita per obiettivi importanti, e ce la siamo giocata a viso aperto. La squadra è viva, ha idee e identità, e questo per un allenatore è la base fondamentale».



Il tasto dolente, ancora una volta, riguarda la concretezza negli ultimi sedici metri. La Carrarese ha costruito diverse trame interessanti, sfiorando il gol in più occasioni (in particolare con Schiavi nel primo tempo e la clamorosa chance di Rubino poco prima dell'intervallo), ma è mancata quella "cattiveria" agonistica necessaria per capitalizzare. «Abbiamo creato i presupposti per far male, ma ci è mancato il guizzo finale, quel pizzico di cinismo che invece il Modena ha avuto», ha spiegato il mister, riferendosi alle reti di Massolin e Defrel che hanno deciso il match. «In questa categoria i dettagli fanno la differenza: loro hanno sfruttato le occasioni, noi purtroppo no».



Calabro ha poi concluso esprimendo fiducia verso il gruppo in vista dei prossimi impegni: «Non dobbiamo abbatterci. Usciamo dal Braglia senza punti ma con la consapevolezza di essere una squadra che può dare fastidio a chiunque. Ora testa bassa e lavorare: se continueremo a giocare con questa intensità e questa organizzazione, i risultati arriveranno di conseguenza. Dobbiamo solo imparare ad essere più 'brutti' e concreti quando serve».