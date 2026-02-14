Serie B, Cesena travolto al Manuzzi: il Venezia trionfa 4-0 e prosegue la fuga
Serata amara al Manuzzi per il Cesena, sconfitto con un netto 4-0 da un Venezia apparso superiore per qualità, ritmo e gestione della gara. In un San Valentino tutt’altro che dolce per i romagnoli, gli ospiti hanno indirizzato il match già nel primo tempo. Ad aprire le marcature è stato Busio su calcio di punizione, seguito dal raddoppio di Adorante allo scadere della prima frazione. Nella ripresa il copione non cambia: Hainaut firma il tris, mentre nel recupero Lauberbach chiude definitivamente i conti su rigore.
Il Cesena, privo di Shpendi e Olivieri, ha provato a reagire con generosità. Positiva la prova di Cerri, mentre nella ripresa resta l’episodio del gol annullato a Vrioni che avrebbe potuto riaccendere le speranze. Troppo poco, però, contro un Venezia solido e cinico. Per i bianconeri di Mignani è la sesta sconfitta nelle ultime otto gare: un dato che suona come campanello d’allarme. Con 37 punti e l’ottavo posto, ora anche alle spalle della Juve Stabia, il prossimo impegno contro lo Spezia diventa cruciale per invertire la rotta.
25ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio 2026
Modena – Carrarese 2-0
33’ Massolin, 90’+1 Defrel
Palermo – Virtus Entella 3-0
4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi
Sampdoria – Padova 1-0
34’ rig. Brunori
Catanzaro – Mantova 2-0
5’ Iemmello, 39’ Pontisso
Cesena – Venezia 0-4
36’ Busio, 45’+1’ Adorante, 62’ Hainut, 93’ rig. Lauberbach
Domenica 15 febbraio 2026
Ore 15.00 - Bari – Sudtirol
Ore 15.00 - Monza – Juve Stabia
Ore 15.00 - Spezia – Frosinone
Ore 17.15 - Empoli – Reggiana
Ore 19.30 - Avellino – Pescara
Classifica:
Venezia 53*
Frosinone 49
Monza 48
Palermo 48*
Catanzaro 41*
Modena 40*
Juve Stabia 38
Cesena 37*
SudTirol 30
Carrarese 30*
Padova 29*
Empoli 28
Avellino 28
Sampdoria 29*
Virtus Entella 25*
Reggiana 24
Mantova 23 *
Spezia 22
Bari 21
Pescara 15
* una partita in più