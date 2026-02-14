Serie B, Cesena travolto al Manuzzi: il Venezia trionfa 4-0 e prosegue la fuga

Serata amara al Manuzzi per il Cesena, sconfitto con un netto 4-0 da un Venezia apparso superiore per qualità, ritmo e gestione della gara. In un San Valentino tutt’altro che dolce per i romagnoli, gli ospiti hanno indirizzato il match già nel primo tempo. Ad aprire le marcature è stato Busio su calcio di punizione, seguito dal raddoppio di Adorante allo scadere della prima frazione. Nella ripresa il copione non cambia: Hainaut firma il tris, mentre nel recupero Lauberbach chiude definitivamente i conti su rigore.

Il Cesena, privo di Shpendi e Olivieri, ha provato a reagire con generosità. Positiva la prova di Cerri, mentre nella ripresa resta l’episodio del gol annullato a Vrioni che avrebbe potuto riaccendere le speranze. Troppo poco, però, contro un Venezia solido e cinico. Per i bianconeri di Mignani è la sesta sconfitta nelle ultime otto gare: un dato che suona come campanello d’allarme. Con 37 punti e l’ottavo posto, ora anche alle spalle della Juve Stabia, il prossimo impegno contro lo Spezia diventa cruciale per invertire la rotta.

25ª GIORNATA

Sabato 14 febbraio 2026

Modena – Carrarese 2-0

33’ Massolin, 90’+1 Defrel

Palermo – Virtus Entella 3-0

4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi

Sampdoria – Padova 1-0

34’ rig. Brunori

Catanzaro – Mantova 2-0

5’ Iemmello, 39’ Pontisso

Cesena – Venezia 0-4

36’ Busio, 45’+1’ Adorante, 62’ Hainut, 93’ rig. Lauberbach

Domenica 15 febbraio 2026

Ore 15.00 - Bari – Sudtirol

Ore 15.00 - Monza – Juve Stabia

Ore 15.00 - Spezia – Frosinone

Ore 17.15 - Empoli – Reggiana

Ore 19.30 - Avellino – Pescara

Classifica:

Venezia 53*

Frosinone 49

Monza 48

Palermo 48*

Catanzaro 41*

Modena 40*

Juve Stabia 38

Cesena 37*

SudTirol 30

Carrarese 30*

Padova 29*

Empoli 28

Avellino 28

Sampdoria 29*

Virtus Entella 25*

Reggiana 24

Mantova 23 *

Spezia 22

Bari 21

Pescara 15

* una partita in più