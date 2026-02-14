Monza-Juve Stabia, i convocati di Abate: sei indisponibili per le Vespe
Il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate, dopo l'allenamento odierno, assieme al suo staff ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per il match Monza-Juve Stabia, valevole per la 25° giornata del campionato di Serie BKT, in programma domani, domenica 15 febbraio 2025, con inizio alle ore 15:00 presso lo U-Power Stadium.
Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer.
Difensori: 2 Ricciardi, 6 Bellich, 14 Dalle Mura, 21 Kassama, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 76 Mannini.
Centrocampisti: 8 Zeroli, 17 Ciammaglichella, 28 Torrasi, 29 Correia, 37 Maistro, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti.
Attaccanti: 7 Burnete, 9 Gabrielloni, 70 Dos Santos, 90 Okoro.
Diffidati: Giorgini.
Indisponibili: Battistella, Candellone, Diakite, Morachioli, Pierobon, Varnier.