Le parole del derby d'Italia. L'Atalanta non sa perdere. Riecco Bove: le top news delle 22

La notizia più bella del giorno arriva direttamente dall'Inghilterra: Edoardo Bove è tornato a giocare un match ufficiale. L'ex giocatore di Fiorentina e Roma è subentrato nel finale (all'86') della gara fra il Watford ed il Preston, valida per la 32esima giornata della Championship. La sfida è terminata 2-2. Bove mancava dai terreni di gioco dal 6 febbraio 2025, data di quel terribile momento che ha vissuto nella partita contro l'Inter, quando è stato colpito da un malore e costretto a fermarsi per oltre un anno. "Bove is back", ha scritto il Watford su Instagram, salutando il suo rientro.

Ottavo risultato utile consecutivo per l'Atalanta, che nella 25^ giornata di Serie A si impone all'Olimpico battendo la Lazio per 0-2. A decidere il match un gol per tempo realizzato da Ederson su rigore e da Zalewski. Con questa vittoria la Dea sale a 42 punti e scavalca il Como (che ha una gara in meno) al sesto posto. Lazio che resta ottava a 33 punti, a -8 proprio dai lariani.

Arrivano i primi aggiornamenti riguardo le condizioni di salute dell'attaccante dell'atalanta Giacomo Raspadori, che nel finale della gara vinta per 0-2 all'Olimpico contro la Lazio a dovuto alzare bandiera bianca per un problema fisico lasciando i suoi in dieci. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, l'attaccante ha riportato un risentimento muscolare del flessore della gamba sinistra. Nelle prossime ore Raspadori farà ulteriori accertamenti che daranno ulteriore chiarimento riguardo la sua condizione. In bilico la sua presenza per il playoff di Champins League in casa del Borussia Dortmund in programma martedì 17 febbraio.

Si sta giocando anche il big match tra Inter e Juventus. Queste le parole di Marotta e Chiellini prima del match.

Marotta: "Vogliamo soprattutto confermare le ultime prestazioni e proseguire il rollino di marcia. Sappiamo che giocheremo con un avversario di tutto rispetto, ma vogliamo vincere".

Dopo la sconfitta dell'andata pensavate di poter essere a questo punto oggi?

"Sapevamo che la squadra era, ed è, forte. La gara di andata è stata condizionata da alcuni episodi. Sapevamo che avremmo avuto un ruolo di prestigio, oggi non guardiamo la classifica, manca tanto, Vogliamo confermare le ultime prestazioni".

Chiellini: "Speriamo di dare una mano al campionato, almeno anche le altre sarebbero contente. L'Inter è la più forte da anni, merito alla società, non sorprende che siano lì. Oggi spero di vedere una bella partita al di là del risultato, in modo da confermare la crescita degli ultimi mesi magari senza i soliti errori. Una prestazione importante a San Siro contro l'Inter sarebbe una conferma importante".